2024-08-23 16:04:59 Terörist İsrail'den büyük kalleşlik
Kana doymayan terör devleti İsrail, yeni bir kalleşlikle gündemde.
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Kana doymayan terör devleti İsrail, yeni bir kalleşlikle gündemde.
Abbas'ın Gazze'ye ziyaretinin engellenmesine dair karara Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki tepki gösterdi.
Maliki, "Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için izne ihtiyacı yok" dedi.
Bu kararın Gazze'nin İsrail askeri işgali altında olmasının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Maliki ayrıca "Abbas, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermeyeceğini önceden biliyordu" dedi.
Bu sebeple Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail engelinin üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep ettiğini açıkladı.
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