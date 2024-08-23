  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
Terörist İsrail'den büyük kalleşlik

2024-08-23 16:04:59
Terörist İsrail'den büyük kalleşlik

Kana doymayan terör devleti İsrail, yeni bir kalleşlikle gündemde.

1
#1
Foto - Terörist İsrail'den büyük kalleşlik

Abbas'ın Gazze'ye ziyaretinin engellenmesine dair karara Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki tepki gösterdi.

#2
Foto - Terörist İsrail'den büyük kalleşlik

Maliki, "Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için izne ihtiyacı yok" dedi.

#3
Foto - Terörist İsrail'den büyük kalleşlik

Bu kararın Gazze'nin İsrail askeri işgali altında olmasının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Maliki ayrıca "Abbas, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermeyeceğini önceden biliyordu" dedi.

#4
Foto - Terörist İsrail'den büyük kalleşlik

Bu sebeple Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail engelinin üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep ettiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Husiler: Son bir hafta içinde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere 21 saldırı düzenledik
Gündem

Husiler: Son bir hafta içinde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere 21 saldırı düzenledik

Yemen'deki İran destekli Husiler, son bir hafta içinde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere füze, insansız hava araçları (İHA) ve donanm..
CHP devleti böyle soyuyor
Gündem

CHP devleti böyle soyuyor

Adana Seyhan Belediyesi, 119 araç ve iş makinesi için mayısta ihaleye çıktı. 38 milyon liralık ihaleye katılan 3 firmadan ikisi 'sıfır' tekl..
Atın bu müdürleri görevden! Dudak uçuklatan kayıt ücreti
Gündem

Atın bu müdürleri görevden! Dudak uçuklatan kayıt ücreti

Okulların açılmasına günler kala, velilerin gündemi kayıt paraları. MEB, kayıt parası ve bağış adı altında ödeme alınmayacağını duyursa da, ..
İçimizdeki hainler emellerine ulaşamadı! Türkiye’ye bir geldiler pir geldiler
Ekonomi

İçimizdeki hainler emellerine ulaşamadı! Türkiye’ye bir geldiler pir geldiler

Muhaliflerin her türlü karalama kampanyalarına rağmen Türkiye’ye gelen turist sayısı, 2024 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine gö..
İnsanlık dışı görüntüler! Helak ol lanetli kavim
Dünya

İnsanlık dışı görüntüler! Helak ol lanetli kavim

İsrail askerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde çektiği görüntülerde, mezarların tahrip edildiği, ölen bir Filistinlinin cesedini sokak ..
Kaan Çin basınında! Ünü Türkiye sınırlarını aştı
Gündem

Kaan Çin basınında! Ünü Türkiye sınırlarını aştı

Türk savunma sanayisinin gururu KAAN, adından söz ettirmeye devam ediyor. Çin ordu gazetesi, Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağı projesini ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23