  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

2022-11-27 16:17:24
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çok sayıda telsiz ele geçirildi.

#1
Foto - Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terörle mücadelede çalışmaları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede arazi arama ve taraması yapıldı.

#2
Foto - Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda telsiz ele geçirildi. Teröristlerin haberleşme esnasında kullandığı çok sayıdaki telsiz ve şarj cihazları inceleme altına alındı.

#3
Foto - Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Gerçekleştirilen incelemeler sonrasında ele geçirilen telsizler ile şarj aletleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acun Ilıcalı işte şimdi hapı yuttu! Aldın mı boyunun ölçüsünü aslanım?
Gündem

Acun Ilıcalı işte şimdi hapı yuttu! Aldın mı boyunun ölçüsünü aslanım?

Acun Ilıcalı'nın toplumun ahlaki yapısını bozmak için türlü yayınları piyasaya sürdüğü TV8'de bir dizi daha çuvalladı.

AK Partili İsmail Güneş: Askerimiz sivillere operasyon yapmaz
Siyaset

AK Partili İsmail Güneş: Askerimiz sivillere operasyon yapmaz

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “TSK, tarihinde hiçbir zaman sivil insanlara karşı bir operasyon yapmamıştır” dedi.
Barınaktaki olayda 'FETÖ' provokasyonu! 2. Gezi Kalkışması için düğmeye basıldı!
Gündem

Barınaktaki olayda 'FETÖ' provokasyonu! 2. Gezi Kalkışması için düğmeye basıldı!

Konya'daki barınakta yaşanan olayın ardından sözde hayvan dernekleri provokasyonun fitilini ateşledi. Gezi Kalkışması'na benzer bir olayın b..
Ünlü oyuncunun ezanla ilgili sözü büyük tepki çekti! Sizi bize sayıyla mı veriyorlar?
Gündem

Ünlü oyuncunun ezanla ilgili sözü büyük tepki çekti! Sizi bize sayıyla mı veriyorlar?

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, akıl almaz bir gafa imza attı. Ezan sesini duyan Deniz'in "Şey çalıyor" demesi tepkilere yol açtı. ..
Sen hiç Türk filmi de mi izlemedin Figen hanım? Davutoğlu'nun gazetesinde Gülen-Göktaş savunması
Gündem

Sen hiç Türk filmi de mi izlemedin Figen hanım? Davutoğlu'nun gazetesinde Gülen-Göktaş savunması

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Davutoğlu’nun gazetesinde Gülen-Göktaş savunması!" başlıklı yazı..
﻿Dünya'da ilk! Antalya’da heyecanlandıran tarihi keşif! ABD, İngiltere, Fransa da katıldı..
Kültür - Sanat

﻿Dünya'da ilk! Antalya’da heyecanlandıran tarihi keşif! ABD, İngiltere, Fransa da katıldı..

Antalya'da tarihi keşif! Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23