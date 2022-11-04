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Hayat-Aktüel
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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

2022-11-04 19:35:25
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Foto - Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

#2
Foto - Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

Özel eğitimli köpeklerle arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

#3
Foto - Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

Sığınaklardaki aramalarda, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 412 fişek, 172 şerit fişek, 18 kalaşnikof şarjörü, 37 ameliyat malzemesi, 200 metre branda, uyku tulumu, 3 takım terörist kıyafeti, battaniye, 2 oksijen maskesi, 100 metre hortum, 200 metre çelik halat, 100 lama demir, mutfak tüpü, kürek, 6 çift ayakkabı ile çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

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