Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

"İl Jandarma Komutanlığınca 4-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7, roketatar, 1 adet 60 mm havan, 30 adet savunma tipi el bombası, 2 adet Bixi yedek namlu, 132 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı, 62 adet uçaksavar mühimmatı, 58 adet, AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 433 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 12 adet roketatar sevk fişeği,1 adet 100’lük mayon, 1 adet boş mayon kutusu, 1 adet 80 cmhilti ucu, 1 adet üçlü pil bloğu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir...