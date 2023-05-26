  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2060 yılında ne olacak? Isaac Newton'un o teorisi dünya gündemini altüst etti

Sosyal medyayı sallamıştı! HÜDA PAR'dan 'dövmeli kız' açıklaması

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın koruması da yakalanmıştı! Karar verildi

Kamikaze İHA için harekete geçtiler! Özel birim kuruldu

Türkiye İran sınırına örülen duvar 100 kilometreyi buldu

Hava Kuvvetlerine ait uçak, organ nakli için havalandı: Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz

Sınır hattında nefesler tutuldu! Türkiye'ye Irak'a yakın bölgeden her an müjde gelebilir

Uzun süre sonra güzel haber! Türkiye büyük bir dertten kurtuldu

Mahalleyi ayağa kaldıran vahşet! Ayakları kesilmiş halde ölü bulundu

SGK Başuzmanı İsa Karakaş: Temmuz ayında asgari ücret 12 bin lirayı geçecek
Gündem
3
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın koruması da yakalanmıştı! Karar verildi

2023-05-26 18:03:11
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın koruması da yakalanmıştı! Karar verildi

Tekirdağ merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgütün elebaşısı Duran Kalkan'ın yakın korumasının da yakalandığı operasyonda 21 kişi tutuklandı.

#1
Foto - Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın koruması da yakalanmıştı! Karar verildi

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği "Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Trakya HDK 2. Dalga" operasyonunda; Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'nde 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'a geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan teröristlerden birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşılarından Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin okul müşahitliğini yaptığı tespit edilmişti.

#2
Foto - Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın koruması da yakalanmıştı! Karar verildi

Yakalanarak gözaltına alınan toplam 24 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 24 kişiden PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın koruması dahil 21 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türk bankası resmen satılıyor! Bakın kim almak istiyor
Ekonomi

Türk bankası resmen satılıyor! Bakın kim almak istiyor

Gazeteci Kerim Ülker, 14'ün kez satışa çıkarılan Adabank'a Ahlatçı Grubu'nun talip olduğunu açıkladı.
Hande Fırat, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Seçime iki gün kala böyle duyurdu
Medya

Hande Fırat, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Seçime iki gün kala böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye Araştırmaları Vakfı’nın anket çalışmasını köşesine taşıdı.

Wagner bu kare ile dünyaya duyurdu: Yolluyoruz
Gündem

Wagner bu kare ile dünyaya duyurdu: Yolluyoruz

Wagner özel ordusunun kurucusu Yevgeni Prigojin, Telegram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ve beklenen oldu! Alman ekonomisi resesyona girdi
Dünya

Ve beklenen oldu! Alman ekonomisi resesyona girdi

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın..
Nedim Şener'den olay yazı! Kariyerinin tabutuna son çiviyi de çaktı
Medya

Nedim Şener'den olay yazı! Kariyerinin tabutuna son çiviyi de çaktı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imzalattığı protokolün CHP için bir ut..
Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'de ucuz yer kalmadı, artık zor
Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'de ucuz yer kalmadı, artık zor

ATOR Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, "Ruslar için ucuz Türkiye'de yer kalmadı" diyerek son durumu paylaştı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23