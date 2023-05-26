Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın koruması da yakalanmıştı! Karar verildi

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği "Halkların Demokratik Kongresi (HDK)" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Trakya HDK 2. Dalga" operasyonunda; Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'nde 1 olmak üzere toplamda 20 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'a geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan teröristlerden birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşılarından Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin okul müşahitliğini yaptığı tespit edilmişti.