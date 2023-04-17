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Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

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Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

2023-04-17 12:05:09
Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, örgütte yaşanan SİHA korkusunu anlattı.

#1
Foto - Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu ikna edilip 6 yıl önce katıldığı PKK'dan kaçarak İran sınırında teslim olan terörist, Türkiye'nin terörle mücadelede kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) örgüt içinde oluşturduğu tedirginliği anlattı.

#2
Foto - Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır ve Diyarbakır emniyet müdürlükleri ile 5. Hudut Alay Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, Türkiye'nin İran sınırında faaliyet yürüten PKK'lı F.C, asker ve polislere silahlarıyla teslim oldu. Sınır hattından alınan erkek terörist, Iğdır il Emniyet Müdürlüğüne getirilerek işlemlerine başlandı. F.C, terör örgütüne nasıl katıldığını, SİHA'ların örgüt mensuplarına verdiği korkuyu ve kaçış sürecini anlattı.

#3
Foto - Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

Arkadaşlarının aracılığıyla 2017'de PKK mensuplarıyla tanıştığını ve bu kişiler üzerinden örgüte katıldığını anlatan F.C, "Örgüt içinde çeşitli insanlık dışı davranışlarla karşılaştım. Çeşitli yaptırımlar vardı. Bu yaptırımlar arasında tecrit, temel ihtiyaçların engellenmesi, tutuklanmalar bulunmakta ve aşırı derecede uygulanmaktaydı." dedi.

#4
Foto - Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

"ÖRGÜT ÖZELLİKLE SİHA'LARDAN BÜYÜK BİR DARBE YEMEKTE" Son dönemlerde Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlar, gelişen silah teknolojileri ve SİHA'ların örgüt içinde bir tedirginlik yarattığını belirten F.C, şöyle devam etti:

#5
Foto - Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

"Örgüt, özellikle SİHA'lardan büyük bir darbe yemekte, sadece normal örgüt mensupları değil örgütün üst düzey yöneticileri de bu konuda aşırı derecede kayıplar vermekte. Bunu örgütün kendisi de kabul etmektedir. Bu korku örgütün faaliyetlerinde aşırı derecede kısıtlamalar yaratmakta ve örgütü küçültmekte."

#6
Foto - Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

PKK'nın her geçen gün daha ciddi kayıplar verdiğini ve üyelerini bünyesinde tutmak için çeşitli yalanlar söylediklerini anlatan F.C, örgütün Türkiye'de aşırı derecede zorlandığını belirterek, "Her geçen yıl yurt içinde küçülmekteler, daralmakta ve zorlanmaktalar. Türk devleti de istikrarlı bir biçimde bu mücadelede yükselmekte." dedi. F.C, "Örgüt içinde gördüğüm, şahit olduğum toplumsal, ahlaki, kültürel ve insanlık açısından yanlış muameleler ve düşünceler doğrultusunda örgütten ayrılma kararı verdim. Örgütten ayrılma düşüncesi olanlar, bu kararlılığı gösterenler, yol yöntem bilmeyenler, kendi devletlerine inansınlar. Türkiye kendi evlatlarına her zaman kucak açmakta." diye konuştu. Örgüt içinde teslim olmaların önüne geçmek için çeşitli asılsız politikalar yürütüldüğünü vurgulayan F.C, "Teslim olanları öldürürler, döverler, zindana koyarlar çürütürler tarzında politikalar yürütülmekte." ifadesini kullandı.

#7
Foto - Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

Teslim olduktan sonra gördüklerini samimi bir şekilde dile getirdiğini belirten F.C, şunları söyledi:

#8
Foto - Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

"Hem askerlerden hem de polislerden hiçbir şekilde fiziki müdahaleye ve hakarete uğramadım. Tam tersine devletim cana yakın, dostça, arkadaşça bana sahip çıktı, yaşama hakkı yolunda bir şans tanıdı. Ben de bu şansa sonuna kadar sahip çıkacağımı belirtmek isterim."

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