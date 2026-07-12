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Tamam ama yetmez! Türkiye’nin gençleri Avrupa’nın zirvesinde

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Tamam ama yetmez! Türkiye’nin gençleri Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye, barındırdığı 12,7 milyonluk dinamik genç nüfusu sayesinde tam 117 ülkenin toplam vatandaş sayısını geride bırakmayı başarmıştır.

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Foto - Tamam ama yetmez! Türkiye’nin gençleri Avrupa’nın zirvesinde

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus olarak tanımlanıyor. Dünyanın geçen yıla ilişkin yaklaşık 8,2 milyarlık toplam nüfusunun, 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'ünü 15-24 yaş aralığı oluşturuyor. Söz konusu genç nüfus, toplam nüfusun ise yüzde 15,6'sını oluşturuyor.

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Foto - Tamam ama yetmez! Türkiye’nin gençleri Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye'de söz konusu yaş aralığında 12 milyon 708 bin 348 kişi bulunurken, toplam 86,1 milyonluk nüfusun yüzde 14,8'i de 15-24 yaş aralığında yer alıyor.

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Foto - Tamam ama yetmez! Türkiye’nin gençleri Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye, nüfusunun dinamikliği, ülkelerin ekonomik, sosyal ve teknolojik geleceği açısından oldukça kritik olan genç nüfus topluluğuyla, 100'den fazla ülkenin genel nüfusunu geride bırakıyor.

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Foto - Tamam ama yetmez! Türkiye’nin gençleri Avrupa’nın zirvesinde

Verilere göre, Türkiye'nin sahip olduğu 12,7 milyonluk genç nüfus, 194 ülkeden 117'sinin toplam nüfusunu aşıyor. Türkiye'deki genç sayısının, ülke nüfusunun toplamını aştığı ülkeler arasında 12,3 milyonluk toplam nüfusuyla Tunus, 11,3 milyonluk toplam nüfusuyla Birleşik Arap Emirlikleri ve 10,4 milyonluk toplam nüfusuyla Portekiz gibi ülkeler yer alıyor.

#5
Foto - Tamam ama yetmez! Türkiye’nin gençleri Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye, ülkelerin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden olan genç nüfus sayısında Avrupa'da da ilk sırada bulunuyor.

#6
Foto - Tamam ama yetmez! Türkiye’nin gençleri Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye'nin 12,7 milyonluk genç nüfusuna en yakın 15-24 yaş nüfusuna sahip ülkelere bakıldığında, 8,3 milyonla Birleşik Krallık ve 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya sıralanıyor. Genç nüfus sayısıyla Avrupa'nın ilk sırasında yer alan Türkiye, gençleriyle Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 19'unun toplam nüfuslarını da geride bırakıyor. Türkiye'nin genç nüfusunun, toplam nüfuslarından fazla olduğu AB üyeleri arasında Yunanistan, Belçika ve Macaristan gibi ülkeler yer alıyor.

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