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Aktüel
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Yeniakit Publisher
Koku ve yangınlar vatandaşları isyan ettirdi: CHP'li belediyenin çöp sahası! Bakın haberde neler neler var..

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Koku ve yangınlar vatandaşları isyan ettirdi: CHP'li belediyenin çöp sahası! Bakın haberde neler neler var..

Yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Sarıçam ilçesindeki çöplük alanı, 2008 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yap işlet devret modeliyle özel bir şirket tarafından Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne dönüştürüldü. Tesise yalnızca 1 kilometre mesafede inşa edilen Yeni Adana Stadyumuyla birlikte bölge hızla imara açıldı. Kentleşme hamlesinin ardından tesis yerleşim yerlerinin arasında kaldı. Tesisler yayılan kötü kokular, yoğun sinek ve sürekli yaşanan yangınlar çevre sakinlerini canından bezdirdi.

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Foto - Koku ve yangınlar vatandaşları isyan ettirdi: CHP'li belediyenin çöp sahası! Bakın haberde neler neler var..

Bölge sakinlerden Remzi Kara "2020 yılından beri buradayız. Ne sinek bitiyor, ne de koku. Çocuklarımız sinekten doğru dürüst yemek yiyemiyor. Biz bu çöplüğün buradan kalkmasını istiyoruz. Sürekli arıyoruz ama doğru dürüst ilaçlama yapılmıyor, lağımlar patlıyor. Yollarımızda asfalt veya beton yok, her yer toz toprak içinde. Geçtiğimiz günlerde bir yangın oluştu, dumanlar evlerimizin içine kadar girdi. Her gün koku çekiyoruz" dedi.

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Foto - Koku ve yangınlar vatandaşları isyan ettirdi: CHP'li belediyenin çöp sahası! Bakın haberde neler neler var..

Zeki Doğan ise tesisin kaldırılmasını isteyerek, "Sinek ve koku yüzünden balkonda oturup bir yemek yiyemiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi gelip buraları kontrol etmiyor. Bakım yok, muhtarlara söylüyoruz ilgilenen yok. Arayıp şikayet ettiğimizde bir de fırça yiyoruz. Geçenlerde yangın çıktı, tüm evler duman altında kaldı. Burada metan gazı sıkışması var, Allah korusun bir patlama olsa buralarda mahalle diye bir şey kalmaz. Şehrin ortasında, mahallenin içinde böyle bir çöplük üretimi nasıl olabilir? Adana adeta terk edilmiş bir köy gibi. İlaçlama dahi sembolik yapılıyor. Bu çöplüğün acilen buradan kaldırılması lazım" ifadelerini kullandı.

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Foto - Koku ve yangınlar vatandaşları isyan ettirdi: CHP'li belediyenin çöp sahası! Bakın haberde neler neler var..

Kokudan şikayetçi olan Tahir Birkaç isimli vatandaş ise, "Çöplük hakkında aslında fazla söze gerek yok, şu anki manzaraya baktığınızda hiçbir modern şehirde böyle bir sistem göremezsiniz. Evimizde yemek yiyemiyor, doğru düzgün oturamıyoruz. Koku çok fazla, sinekle mücadele ise maalesef yok. Sorunun çözümü için muhtarı veya belediyeyi aradığımızda çoğu zaman karşılık bulamıyoruz2 İki senedir bu mahalledeyim, bugüne kadar sadece 2-3 kez sembolik bir ilaçlama yapıldı ama sineklerden geçilmiyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında dumandan dolayı evlerimizde duramadık. Çöplüğün içinde cam, şişe dahil her türlü atık var. Yaz sıcaklarıyla birlikte bu yangınlar kaçınılmaz oluyor. Yıl olmuş 2026, artık başka hiçbir şehirde böyle bir çöp sistemi kalmadı. Bu çöplüğün mahallemizde ne işi var bir an önce buradan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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