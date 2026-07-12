Koku ve yangınlar vatandaşları isyan ettirdi: CHP'li belediyenin çöp sahası! Bakın haberde neler neler var..

Kokudan şikayetçi olan Tahir Birkaç isimli vatandaş ise, "Çöplük hakkında aslında fazla söze gerek yok, şu anki manzaraya baktığınızda hiçbir modern şehirde böyle bir sistem göremezsiniz. Evimizde yemek yiyemiyor, doğru düzgün oturamıyoruz. Koku çok fazla, sinekle mücadele ise maalesef yok. Sorunun çözümü için muhtarı veya belediyeyi aradığımızda çoğu zaman karşılık bulamıyoruz2 İki senedir bu mahalledeyim, bugüne kadar sadece 2-3 kez sembolik bir ilaçlama yapıldı ama sineklerden geçilmiyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında dumandan dolayı evlerimizde duramadık. Çöplüğün içinde cam, şişe dahil her türlü atık var. Yaz sıcaklarıyla birlikte bu yangınlar kaçınılmaz oluyor. Yıl olmuş 2026, artık başka hiçbir şehirde böyle bir çöp sistemi kalmadı. Bu çöplüğün mahallemizde ne işi var bir an önce buradan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.