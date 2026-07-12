Koku ve yangınlar vatandaşları isyan ettirdi: CHP'li belediyenin çöp sahası! Bakın haberde neler neler var..
Yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Sarıçam ilçesindeki çöplük alanı, 2008 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yap işlet devret modeliyle özel bir şirket tarafından Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne dönüştürüldü. Tesise yalnızca 1 kilometre mesafede inşa edilen Yeni Adana Stadyumuyla birlikte bölge hızla imara açıldı. Kentleşme hamlesinin ardından tesis yerleşim yerlerinin arasında kaldı. Tesisler yayılan kötü kokular, yoğun sinek ve sürekli yaşanan yangınlar çevre sakinlerini canından bezdirdi.