IMF'den Türkiye açıklaması: Bu ilk kez oluyor!
Giriş Tarihi:

IMF'den Türkiye açıklaması: Bu ilk kez oluyor!

IMF, Türkiye'deki mal ve hizmet enflasyonununda farklılaşma meydana geldiğini ve analiz çalışmasının ilk kez yapıldığının altını çizdi.

#1
Foto - IMF'den Türkiye açıklaması: Bu ilk kez oluyor!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’deki son enflasyon dinamiklerini ele alan çalışmasında hizmet ve mal enflasyonundaki ataletin farklılaştığını ve döviz kurunun rolünü ayrı ayrı analiz etti. IMF, çalışmanın özellikle hizmet enflasyonu ve kur etkisine odaklanan ilk analiz olduğuna dikkat çekti.

#2
Foto - IMF'den Türkiye açıklaması: Bu ilk kez oluyor!

Rapora göre, Türkiye’de hizmet enflasyonu döviz kuru şoklarına mal enflasyonuna kıyasla daha düşük tepki verirken, çok daha kalıcı bir görünüm sergiliyor. Bu durum, son yıllarda hizmet fiyatlarının mallara göre göreli olarak keskin biçimde yükselmesine yol açtı.

#3
Foto - IMF'den Türkiye açıklaması: Bu ilk kez oluyor!

IMF, hizmet enflasyonu dinamiklerinin hem Türkiye’nin kendi tarihsel deneyimine hem de diğer ülkelerle karşılaştırmalara kıyasla sıra dışı olduğunu vurguladı.

#4
Foto - IMF'den Türkiye açıklaması: Bu ilk kez oluyor!

KUR GEÇİŞKENLİĞİ MALLARDA YÜZDE 45, HİZMETLERDE YÜZDE 20 Analizde, döviz kurunda 10 puanlık bir şokun hizmet enflasyonu üzerindeki zirve etkisinin yaklaşık 1 puanla sınırlı kaldığı, buna karşılık mal enflasyonunun yaklaşık 5 puan arttığı tahmin edildi. Altı aylık dönemde kur geçişkenliğinin hizmet fiyatlarında yaklaşık yüzde 20, mal fiyatlarında ise yüzde 45 seviyesinde olduğu, bu sürede geçişkenliğin büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

#5
Foto - IMF'den Türkiye açıklaması: Bu ilk kez oluyor!

IMF, 2021 öncesinde özellikle mal fiyatlarında kur geçişkenliğinin daha düşük olduğuna işaret ederek, döviz kuru istikrarının enflasyon üzerindeki etkisinin zaman içinde değişkenlik gösterdiğini ve hizmetler ile mallar arasında asimetrik olduğunu kaydetti./ KAYNAK: EKONOMİM

