  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Balon fena halde patlamak üzere: Sörloth Fenerbahçe'ye indirim değil zam yaptı! Arap ülkesinde 85 yıllık sessizlik bozuldu: Nesli tükenme tehlikesi altındaki dev ayak çöle geri dönüyor! Doğu’da kar ablukası: 5 ilde 558 yerleşim yerine ulaşım kesildi Yönetim istifa tezahüratı sonrası... Galatasaray fena karıştı! Kritik toplantı Çocuk tırnak yiyorsa o davranışların bile nedeni var! Uzmanı uyardı: Kimsenin aklına gelmez Mauro İcardi hedef tahtasında! Tarkan'dan ahlaksız Matiz'e destek: Seni tüm pisliğinle seviyoruz
Spor
6
Yeniakit Publisher
Feleği şaştı resmen: Resmen açıklanacak... Son dönemde Fenerbahçe ile yakın ilişkileri vardı!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Feleği şaştı resmen: Resmen açıklanacak... Son dönemde Fenerbahçe ile yakın ilişkileri vardı!

Beşiktaş Fenerbahçe'den Fred'i istiyor. Fenerbahçe ise N Golo Kante'yi kadrosuna katmadan Fred'in ayrılığına izin vermiyor.

#1
Foto - Feleği şaştı resmen: Resmen açıklanacak... Son dönemde Fenerbahçe ile yakın ilişkileri vardı!

Fenerbahçe N'Golo Kante ismi için son sürat uğraşıyor...Musaba ve Guendouzi'yi renklerine bağlamayı başaran sarı-lacivertliler Kante transferinde de mutlu sona ulaşmak istiyor.

#2
Foto - Feleği şaştı resmen: Resmen açıklanacak... Son dönemde Fenerbahçe ile yakın ilişkileri vardı!

Kante, Al-Ittihad ile yol ayrımına geldi. Fransız yıldız, kulübü tarafından kendisine sunulan 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti. Kante'nin bu hareketi Fenerbahçe'ye transferi için umut ışığı yaktı.

#3
Foto - Feleği şaştı resmen: Resmen açıklanacak... Son dönemde Fenerbahçe ile yakın ilişkileri vardı!

Öte yandan henüz bir transfere imza atamayan Beşiktaş, Fenerbahçe'den Fred'i istiyor. Fenerbahçe ise bu konuda kararsız. N Golo Kante'yi kadrosuna katmayı başarırsa, Fenerbahçe Fred'in ayrılığına izin verecek.

#4
Foto - Feleği şaştı resmen: Resmen açıklanacak... Son dönemde Fenerbahçe ile yakın ilişkileri vardı!

Kante gelmezse, Fred kalır. Kante gelirse, Fred gider. İki oyuncunun geleceği birbiriyle bağlantılı.

#5
Foto - Feleği şaştı resmen: Resmen açıklanacak... Son dönemde Fenerbahçe ile yakın ilişkileri vardı!

N’golo Kante için Fenerbahçe ve Al-Ittihad’ın görüşmeleri devam ediyor. Henüz anlaşma sağlanmadı. Biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
"Ülke porno kanalına döndü" diyenler "uçan kerhaneye" kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü
Gündem

“Ülke porno kanalına döndü” diyenler “uçan kerhaneye” kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi
Gündem

Halk TV’nin "Ayetli" Takiyesi Elinde Patladı! Tamar Tanrıyar’dan Fondaş Medyaya Tarihi Ayar: Konu Akit Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun jetindeki skandalları aklamak için Kuran-ı Kerim’i bile alet etmeye kalkan HALK TV, sert kayaya çarptı. Gazet..
"Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
Siyaset

“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Sözcü TV’ye çıkarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sorulan art niyetli sorulara verdiği ceva..
İstanbul’un parasıyla fantezi ve kumar! Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış
Gündem

İstanbul’un parasıyla fantezi ve kumar! Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış

Gazeteci Nedim Şener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarının nerelere aktarıldığına dair dehşet verici iddiaları gündeme taşıdı...
Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba
Gündem

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

ABD, Gazze Barış Kurulu'nda yer alacak üyeleri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye'yi kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23