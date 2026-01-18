Feleği şaştı resmen: Resmen açıklanacak... Son dönemde Fenerbahçe ile yakın ilişkileri vardı!
Beşiktaş Fenerbahçe'den Fred'i istiyor. Fenerbahçe ise N Golo Kante'yi kadrosuna katmadan Fred'in ayrılığına izin vermiyor.
Beşiktaş Fenerbahçe'den Fred'i istiyor. Fenerbahçe ise N Golo Kante'yi kadrosuna katmadan Fred'in ayrılığına izin vermiyor.
Fenerbahçe N'Golo Kante ismi için son sürat uğraşıyor...Musaba ve Guendouzi'yi renklerine bağlamayı başaran sarı-lacivertliler Kante transferinde de mutlu sona ulaşmak istiyor.
Kante, Al-Ittihad ile yol ayrımına geldi. Fransız yıldız, kulübü tarafından kendisine sunulan 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti. Kante'nin bu hareketi Fenerbahçe'ye transferi için umut ışığı yaktı.
Öte yandan henüz bir transfere imza atamayan Beşiktaş, Fenerbahçe'den Fred'i istiyor. Fenerbahçe ise bu konuda kararsız. N Golo Kante'yi kadrosuna katmayı başarırsa, Fenerbahçe Fred'in ayrılığına izin verecek.
Kante gelmezse, Fred kalır. Kante gelirse, Fred gider. İki oyuncunun geleceği birbiriyle bağlantılı.
N’golo Kante için Fenerbahçe ve Al-Ittihad’ın görüşmeleri devam ediyor. Henüz anlaşma sağlanmadı. Biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23