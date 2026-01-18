  • İSTANBUL
Mauro İcardi hedef tahtasında!
Giriş Tarihi:

Mauro İcardi hedef tahtasında!

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın yankıları sürerken, takımın golcü oyuncusu Mauro Icardi'ye eleştiriler de artarak devam ediyor. Victor Osimhen'in yokluğunda 11'e geri dönen Icardi, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

ICARDI'YE TEPKİ BÜYÜYOR Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'da oyun ile birlikte Mauro Icardi'nin performansı da tartışmaları beraberinde getirdi. Arjantinli yıldız, ikinci yarıda iki net fırsattan yararlanamadı. Fethiyespor ile kupada oynanan maçta da iki penaltı kaçıran (Penaltı tekrarlandı) Icardi, Gaziantep FK maçındaki performansının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bir gol atması durumunda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu rekorunu egale edecek Icardi'nin, son iki maçtaki performansı, "Rekor baskısı mı?" sorusunu da gündeme getirdi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen performansı sergileyemedi. Arjantinli futbolcu, hücumda etkili olmakta zorlanırken istatistikleriyle de dikkat çekti. Karşılaşma boyunca 27 kez topla buluşan Icardi, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Tecrübeli forvet, pas oyununda 12/19 isabet sağlarken, hücumdaki en önemli silahı olan şutlarda ise etkisiz kaldı.

Gaziantep FK karşısında 5 şut girişiminde bulunan Icardi, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı. İkili mücadelelerde de zorlanan yıldız oyuncu, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazanabildi. Galatasaray - Gaziantep FK maçını A Spor'da değerlendiren Levent Tüzemen, Icardi için, "Bir lider takımın 70 dakika boyunca rakip kaleye isabetsiz şutu olamaz! Bana bunu kimse anlatamaz. Mauro Icardi yüzde yüzlük pozisyonları kaçırdı. Sen bu takımın kaptanıysan, bu pozisyonları gole çevireceksin." yorumunda bulundu.

Tüzemen, Sabah'taki köşesinde ise, "Galatasaray'ın bir rakibe karşı bu kadar üstün oynayıp 70 dakika bir tane bile isabetli şut atamadığını hiç görmedim. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e karşı defalarca hücum etti, oyunu rakip kaleye yıktı. Ama gol atabilecek son vuruşları yapamadı. Özellikle kartviziti golcü olan Icardi'nin biri kafayla, biri de karşı karşıya kaçırdığı golleri şaşkınlıkla izledim. Az ama öz hücum eden Antep takımı, Bayo ile bir kontratak sonucu Galatasaray'ı avladı. Demek ki Icardi, 3 gün arayla 2 tane üst üste maçı oynayacak zihinsel ve fiziksel yapıya sahip değil. İyi ki Osimhen dönüyor. Yoksa Galatasaray, gol yollarında büyük sıkıntı yaşamaya devam ederdi." dedi.

Hasan Şaş ise, "Osimhen geldikten sonra artık Icardi yedek olur. Taraftar da sorgulamaz. Çünkü eski Icardi bugün girdiği 2 net pozisyonu da gole çevirirdi ama bugünkü Icardi hala hazır değil." değerlendirmesinde bulundu. Erman Toroğlu, "Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Bu maçı kazansaydı bile gidişat iyi değil diye yazacaktım. Topla oynamaya yüzde 70’e 30 Galatasaray lehine ama fazla topla oynarsan kazanacak değilsin. Tesadüflere kaldı. 90 dakika Icardi oynadı ne yaptı?" yorumunu yaptı.

Ömer Üründül, "Okan Buruk'un bana göre en büyük hatası, üretkenliğin sıkıntıya düştüğü dönemde çok iyi taç atan Kazımcan'ı maça almamasıydı. Zaten beraberlik de öyle geldi. Takımda büyük fiziksel düşüş var. İlkay, Sane, Yunus güçsüzdü. Icardi'yi zaten saymıyorum. Atletico Madrid maçı bu görüntüde iyice zora girdi. Tabii ki Torreira ile Osimhen takıma girecek. Ama bu yeterli olur mu?" şeklinde görüş belirtti. Öte yandan Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Icardi'nin, yeni sözleşme konusu ve geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Galatasaray forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Icardi, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

