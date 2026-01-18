  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kadın - Aile
Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği mutancana nasıl yapılır? Mutancana yemeği yapacak olanlar bunları biliyor musunuz?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği mutancana nasıl yapılır? Mutancana yemeği yapacak olanlar bunları biliyor musunuz?

Bir Osmanlı yemeği olan ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği lezzetli yemeklerden biri olan mutancana yüzyıllar içerisinde dile düşen bu yemek özel ve kalabalık sofraların baş tacı olacak! 40 yıllık usta ellerden hazırlanan mutancana yemeği nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

#1
Foto - Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği mutancana nasıl yapılır? Mutancana yemeği yapacak olanlar bunları biliyor musunuz?

Bir Osmanlı yemeği olan ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği lezzetli yemeklerden biri olan mutancana, yüzyıllar içerisinde günümüze ulaşan kadim bir lezzet. Yumuşaklığı ve lezzeti ile bilinen kuzu eti ile hazırlanan mutancana, Edirne ile de özdeşleşmiş desek yeridir. Peki, özel ve kalabalık sofraların baş tacı olacak mutancana yemeği nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

#2
Foto - Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği mutancana nasıl yapılır? Mutancana yemeği yapacak olanlar bunları biliyor musunuz?

Mutnacana, Osmanlı mutfağının en tanınmış ve gösterişli yemeklerinden biri. Kuzu eti ve meyvelerle yapılan mutancana, tatlı ile tuzlunun uyumunu gösteren bir lezzet. Türk mutfağının vazgeçilmez ve yıllara meydan okuyan bir yemaği. Ayrı bir lezzet olan çökertme kebabı tarifine de haberimizden ulaşabilirsiniz. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan mutancana, MasterChef programında yarışmacılara görev olarak verilince yemek tarifi ve lezzet olarak çok merak edildi. Özel tarifi ve kendine has tadı ile kalabalık softraların, özel misafirlerin vazgeçilmezi. Mutancana Edirne'de vazgeçilmez tat! Mutancana, Osmanlı Saray Mutfağının son yıllarda en revaçta olan yemeklerinden biri. Yumuşaklığı ve lezzeti ile bilinen kuzu eti ile hazırlanan mutancana, Edirne ile de özdeşleşmişdesek yeridir.

#3
Foto - Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği mutancana nasıl yapılır? Mutancana yemeği yapacak olanlar bunları biliyor musunuz?

Fatih Sultan Mehmet Han'ın da en sevdiği yemek olan mutancana nasıl yapılır? Mutancana için malzemeler -800 gram kuzu eti -100 gram arpacık soğan -50 gram soyulmuş iç badem -50 gram kuru kayısı -30 gram razaki üzüm -50 gram kurutulmuş mürdüm eriği -50 gamr kuru incir -2 yemek kaşığı tereyağı -2 yemek kaşığı bal -Tuz -2 su bardağı ılık su -2 çay kaşığı sumak Mutancananın hazırlanışı? Bol malzemeli yemek tarifleri arasında ilk akla gelenlerden. Tencerede erittiğiniz tereyağına eti ilave edin ve suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak kavurun. Ufak doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Başka bir tavada sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıyı soteleyin. Üst kısmını kekik ile süsleyin. Kuzu mutancanayı, pirinç pilavı ile birlikte servis edebilirsiniz.

