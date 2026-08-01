Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular!

SEDDK'nin, hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanlarına ilişkin oluşabilecek tereddütleri gidermek maksadıyla yaptığı açıklamada, "5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleme ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri yapma yetkileri sadece sigorta eksperlerine tanınmıştır ve hasar araştırmacılarının bu alanda yetkileri bulunmamaktadır." uyarısında bulunuldu.