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Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular!

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Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular!

SEDDK, araçlardaki hasar kayıp ve hasar miktarını belirleme yetkisinin sadece sigorta eksperlerine ait olduğunu açıkladı.

#1
Foto - Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular!

SEDDK'den yapılan açıklamada, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te 23 Temmuz'da yapılan değişiklik ile hasar araştırma faaliyetlerinin ilk kez kapsamlı şekilde düzenlendiği ve uluslararası uygulamalara benzer şekilde bu faaliyetleri yürütecek kişi ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği hatırlatıldı.

#2
Foto - Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular!

HASAR ARAŞTIRMACISININ YETKİSİ SADECE İNCELEMEKLE SINIRLIDIR

#3
Foto - Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular!

Piyasa disiplini kapsamında yapılan bu düzenleme ile sigorta suistimalleriyle etkin mücadele edilmesi ve sigorta dolandırıcılığının önlenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanları sadece sigorta suistimali ve şüpheli hasarları incelemekle sınırlıdır." ifadesine yer verildi.

#4
Foto - Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular!

HASAR MİKTARINI SİGORTA EKSPERLERİ BELİRLER

#5
Foto - Araçtaki değer kaybını kim belirler? Tartışmaya son noktayı koydular!

SEDDK'nin, hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanlarına ilişkin oluşabilecek tereddütleri gidermek maksadıyla yaptığı açıklamada, "5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleme ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri yapma yetkileri sadece sigorta eksperlerine tanınmıştır ve hasar araştırmacılarının bu alanda yetkileri bulunmamaktadır." uyarısında bulunuldu.

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