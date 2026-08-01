İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

Yakın vadede ana belirleyici unsurun muhtemelen dolar ve Fed'in para politikası olmaya devam edeceğine işaret eden Corsini, "Nitekim piyasa esas olarak, İran'daki savaşın enerji fiyatlarını daha da yükselterek enflasyon baskılarını artırmasından ve bu durumun Fed'i faiz artırmaya zorlamasından endişe duymakta. Bu durum doları güçlendirecek ve faiz oranları yükseldiğinde zarar gören, faiz getirisi olmayan bir varlık olarak altını zayıflatacaktır. Piyasa, Fed'in enflasyon üzerinde sıkı bir kontrol sürdüreceğini beklediği sürece altının önceki zirvelerini yeniden test etmesi muhtemel görünmemektedir." diye konuştu. Aşağı yönlü risklere de değinen Corsini, altın fiyatlarında aşağı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu düşündüklerini belirtti. Corsini, "Yatırımcıların güvenli liman talebini ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme talebini beslemeye devam eden jeopolitik riskler nedeniyle şu anda 3 bin 600-3 bin 800 dolar aralığında güçlü bir destek olduğuna dikkati çekiyoruz." dedi.