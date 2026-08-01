İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

Fed Başkanı Kevin Warsh'un temkinli yorumları, piyasalarda gelecekte herhangi bir politika hamlesinin zamanlaması konusundaki belirsizlikleri öne çıkarırken, bu durum da bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin zayıflamasına neden oldu. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksinde görülen düşüş de altının ons fiyatını destekledi. Bu gelişmelerle, altının ons fiyatı temmuz ayında yüzde 1 artarak 4 bin 46 dolara çıktı ve 5 ay sonra ilk defa aylık bazda artış kaydetti. En son şubat ayında yüzde 8,5 artan altının onsu mart ayında yüzde 11,3, nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında yüzde 1,8, haziran ayında yüzde 11,7 değer kaybetmişti. Gümüşün onsu ise geçen ay yüzde 1,7 değer kaybederek 57,7 dolara indi. Orta Doğu'da gerilimin hala devam etmesi ve Fed'in uzun süre faiz indirimlerine gitmeyeceğine yönelik fiyatlamalar gümüş fiyatlarında satış baskısının oluşmasına neden oldu.