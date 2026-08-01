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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

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İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle temmuz ayında yüzde 1 yükselerek 5 ay aradan sonra ilk kez aylık bazda değer kazandı.

#1
Foto - İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

Yıl genelinde ABD/İsrail-İran savaşından dolayı yükselen petrol fiyatları ve bunların enflasyon üzerindeki etkisiyle ilgili artan endişeler merkez bankalarının şahin bir tutum sergiyeceğine dair tahminleri güçlendirirken, bu durum altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

#2
Foto - İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

Bu süreçte güvenli liman olarak görülen dolara talebin artması da emtia piyasasında özellikle değerli metaller üzerinde satış baskısına sebep olurken, aralık ayı sonuna göre altın fiyatlarında yüzde 6'nın üzerinde düşüş görüldü. Temmuz ayı ise altının onsunun yükseldiği bir dönem olarak öne çıktı. ABD'de enflasyonda ve kişisel tüketim harcamalarında görülen yavaşlama Fed'in faiz oranlarını artırma konusunda acele etmeyeceğine yönelik iyimserliğin artması altının ons fiyatını olumlu etkileyen önde gelen unsurlar arasında yer aldı.

#3
Foto - İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

Fed Başkanı Kevin Warsh'un temkinli yorumları, piyasalarda gelecekte herhangi bir politika hamlesinin zamanlaması konusundaki belirsizlikleri öne çıkarırken, bu durum da bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin zayıflamasına neden oldu. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksinde görülen düşüş de altının ons fiyatını destekledi. Bu gelişmelerle, altının ons fiyatı temmuz ayında yüzde 1 artarak 4 bin 46 dolara çıktı ve 5 ay sonra ilk defa aylık bazda artış kaydetti. En son şubat ayında yüzde 8,5 artan altının onsu mart ayında yüzde 11,3, nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında yüzde 1,8, haziran ayında yüzde 11,7 değer kaybetmişti. Gümüşün onsu ise geçen ay yüzde 1,7 değer kaybederek 57,7 dolara indi. Orta Doğu'da gerilimin hala devam etmesi ve Fed'in uzun süre faiz indirimlerine gitmeyeceğine yönelik fiyatlamalar gümüş fiyatlarında satış baskısının oluşmasına neden oldu.

#4
Foto - İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, yaptığı değerlendirmede, altının ons fiyatında gelecek birkaç ay boyunca yatay bir bantta sınırlı fiyat hareketleri görülebileceğini söyledi. Corsini, çeyreklik ortalamalar bazında ise 2026'nın 3'üncü çeyreğinde altının onsu için 4 bin 200 dolar, son çeyreğinde 4 bin dolar ve 2027 genelinde ortalama 4 bin 200 dolar seviyesini öngördüklerini bildirdi.

#5
Foto - İşte güvenli limanı bekleyen senaryolar: Altında 5 ay sonra bir ilk

Yakın vadede ana belirleyici unsurun muhtemelen dolar ve Fed'in para politikası olmaya devam edeceğine işaret eden Corsini, "Nitekim piyasa esas olarak, İran'daki savaşın enerji fiyatlarını daha da yükselterek enflasyon baskılarını artırmasından ve bu durumun Fed'i faiz artırmaya zorlamasından endişe duymakta. Bu durum doları güçlendirecek ve faiz oranları yükseldiğinde zarar gören, faiz getirisi olmayan bir varlık olarak altını zayıflatacaktır. Piyasa, Fed'in enflasyon üzerinde sıkı bir kontrol sürdüreceğini beklediği sürece altının önceki zirvelerini yeniden test etmesi muhtemel görünmemektedir." diye konuştu. Aşağı yönlü risklere de değinen Corsini, altın fiyatlarında aşağı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu düşündüklerini belirtti. Corsini, "Yatırımcıların güvenli liman talebini ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme talebini beslemeye devam eden jeopolitik riskler nedeniyle şu anda 3 bin 600-3 bin 800 dolar aralığında güçlü bir destek olduğuna dikkati çekiyoruz." dedi.

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