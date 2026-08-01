Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

RİA Novosti'nin Türk hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye hem Moskova'ya hem de Kiev'e barış müzakereleri için yeni bir tur başlatma teklifini iletti. Türkiye, 2022'deki ilk doğrudan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ev sahipliği yaparak önemli bir arabuluculuk rolü üstlenmişti. Son aylarda da Türk yetkililer, taraflar arasında doğrudan müzakereler için yeniden platform sağlamaya hazır olduklarını vurguluyordu.