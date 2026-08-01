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Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

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Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim şiddetlenirken çatışmaların önüne geçmek amacıyla harekete geçen Türkiye taraflara son teklifini iletti. İşte detaylar...

#1
Foto - Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapmak üzere harekete geçti. Ankara, taraflara gönderdiği mesajlarla en kısa sürede Türkiye topraklarında yeni bir görüşme turu düzenlemeye hazır olduğunu bildirdi.

#2
Foto - Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

RİA Novosti'nin Türk hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye hem Moskova'ya hem de Kiev'e barış müzakereleri için yeni bir tur başlatma teklifini iletti. Türkiye, 2022'deki ilk doğrudan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ev sahipliği yaparak önemli bir arabuluculuk rolü üstlenmişti. Son aylarda da Türk yetkililer, taraflar arasında doğrudan müzakereler için yeniden platform sağlamaya hazır olduklarını vurguluyordu.

#3
Foto - Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmaya açık olduğunu ancak Kiev rejiminin barış sürecine yanaşmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Ukrayna 2025 yazındaki İstanbul görüşmelerinden bu yana diyaloğu yeniden başlatma yönünde herhangi bir inisiyatif göstermedi.

#4
Foto - Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

Türkiye, savaşın başından bu yana iki taraf arasında köprü kurmaya çalışıyor. Mart 2022'de Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler, savaşın ilk aylarındaki en somut diplomatik temaslardı.

#5
Foto - Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

Ayrıca Temmuz 2022'de BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan Tahıl Girişimi, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlamıştı. Türkiye'nin yeni teklifi, bu arabuluculuk geleneğinin bir devamı niteliğinde.

#6
Foto - Gerilim dinmiyor: Türkiye Rusya'ya son teklifini iletti

KAYNAK: HABERRUS

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