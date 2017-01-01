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Malta'da 20 yıldır hiç dokunulmamış servet

  • Malta'da ortaya çıkan terk edilmiş bir otomobil galerisi görenleri şaşırtıyor. Galerinin içindeki 20 yıllık hiç dokunulmamış otomobiller dikkat çekiyor. Malta , araba , terkedilmiş , haberler

  • Akdeniz ülkesi Malta'nın kuzeyindeki Mosta şehrinde terk edilmiş bir otomobil galerisinin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

  • 20 yıl önce kapatılmış dükkânın içinde her biri hiç dokunulmamış 'sıfır' otomobiller çürümeye terk edilmiş.

  • Galerinin içindeki otomobillerden Subaru XT Turbo model spor araç kendi türünün en değerli otomobillerinden biri sayılıyor.

  • Galerinin sahibinin rakip başka bir galerinin Japonya'dan ithal ettiği otomobilleri satmaya başlamasıyla işi bıraktığı belirtiliyor.

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