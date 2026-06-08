Rekabet Kurumu’nun onay açıklamasında, “Hâlihazırda hisselerinin belli bir oranı Koloğlu Holding AŞ ile aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, diğer belli bir oranı ise Kalyon Yatırım Holding AŞ’ye ait olan TDK Kuzey Enerji Üretim AŞ’nin Kalyon Yatırım Holding AŞ’deki hisselerinin tamamının (tüm hisselerin belli bir oranının) Koloğlu Holding AŞ tarafından devralınması suretiyle ortak kontrolden tek kontrole geçiş işlemine izin verildi” denildi.