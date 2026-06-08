Kalyon Holding dev projeden çekildi: Büyük ortaklık sona erdi
Kalyon ve Kolin’in yüzde 50’şer ortak olduğu projee ortaklık sona erdi. Çekilme süreci Rekabet Kurulu tarafından resmen onaylandı.
Kalyon ve Kolin’in yüzde 50’şer ortak olduğu projee ortaklık sona erdi. Çekilme süreci Rekabet Kurulu tarafından resmen onaylandı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’de önemli projelerde ortaklığı bulunan Kalyon ve Kolin Holding arasında önemli bir karar alındı. Kalyon Yatırım Holding ile Kolin arasında enerjideki önemli bir ortaklık sona erdi.
Kalyon Yatırım Holding, TKD Kuzey Enerji’deki payını satarak şirketten ayrıldı. Kalyon’un hisselerini alan Kolin ise TKD Kuzey Enerji’deki tek patron oldu.
Rekabet Kurumu’nun onay açıklamasında, “Hâlihazırda hisselerinin belli bir oranı Koloğlu Holding AŞ ile aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, diğer belli bir oranı ise Kalyon Yatırım Holding AŞ’ye ait olan TDK Kuzey Enerji Üretim AŞ’nin Kalyon Yatırım Holding AŞ’deki hisselerinin tamamının (tüm hisselerin belli bir oranının) Koloğlu Holding AŞ tarafından devralınması suretiyle ortak kontrolden tek kontrole geçiş işlemine izin verildi” denildi.
Yapılan hisse devriyle birlikte Karadeniz'deki büyük enerji projesinde Kalyon Holding, yüzde 50’lik payını Kolin'e satarak 3 baraj ve HES'ten (Hidroelektrik Santrali) çekildi.
TKD Kuzey Enerji’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki HES’lerden Gümüşhane ve Giresun illerindeki Harşit Çayı’nda kurulu, Torul Barajı ve HES’i 2009 yılında EÜAŞ tarafından enerji üretimine başlandı. 2016 tarihi itibariyle TKD Kuzey Enerji Üretim A.Ş. tarafından 49 yıl süreyle işletme hakkını aldığı Torul HES’inin kurulu gücü 105.6 MW. 2003 yılında EÜAŞ tarafından enerji üretimine başlanan Kürtün Barajı ve HES’i de yine ayını yıl TKD Kuzey Enerji Üretim A.Ş. tarafından 49 yıl süreyle işletmeye alındı.
Kürtün Barajı ve HES’inin kurulu gücü ise 85 MW. Üçüncü proje olan Doğankent Regülatörü ve HES’inin kurulu gücü 74,5 MW. 1971, 1978 ve 1981 yıllarında aşamalı olarak EÜAŞ tarafından enerji üretimine başlanan Doğankent Regülatörü, 2016 tarihi itibariyle TKD Kuzey Enerji Üretim A.Ş. tarafından 49 yıl süreyle işletmeye başlanıldı. Anlaşmayla birlikte 265 MW’lık 3 santraldeki paylar, Kolin bünyesine geçmiş oldu.
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