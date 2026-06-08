'Zar' lakaplı başkan... Aziz Yıldırım'ı ilk tebrik eden isim: Hem ben hem sen kazandın
Real Madrid’de sandıktan zaferle çıkan Florentino Perez, ayağının tozuyla Fenerbahçe'nin yeniden seçilen başkanı Aziz Yıldırım’ı tebrik etti.
Real Madrid’de sandıktan zaferle çıkan Florentino Perez, ayağının tozuyla Fenerbahçe'nin yeniden seçilen başkanı Aziz Yıldırım’ı tebrik etti.
Dünya futbolu dün tarihi bir pazar gününü geride bıraktı. Türkiye’de Fenerbahçe delegeleri Kadıköy’de sandık başına giderek Aziz Yıldırım’ı yeniden başkanlığa taşırken, İspanya’da da benzer bir heyecan yaşandı.
Real Madrid’in 79 yaşındaki efsanevi başkanı Florentino Perez, Valdebebas’ta yapılan ve son 20 yılın en çekişmeli kongresinde oyların h.6’sını alarak genç rakibi Enrique Riquelme’yi saf dışı bıraktı ve yeniden başkan seçildi.
Aynı gün, iki farklı ülkede sandıktan zaferle çıkan iki efsane ismi buluşturan ise çok özel bir tebrik mesajı oldu.
Real Madrid'deki zaferinin hemen ardından kolları sıvayan Florentino Perez’in, Fenerbahçe’deki seçim sonuçlarını da yakından takip ettiği ortaya çıktı.
İspanyol futbolunun "Zar" lakaplı başkanı, Aziz Yıldırım’ın zaferinin ilan edilmesinin ardından tecrübeli futbol adamına tebrik mesajı gönderdi.
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