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#1
Foto - 'Zar' lakaplı başkan... Aziz Yıldırım'ı ilk tebrik eden isim: Hem ben hem sen kazandın

Dünya futbolu dün tarihi bir pazar gününü geride bıraktı. Türkiye’de Fenerbahçe delegeleri Kadıköy’de sandık başına giderek Aziz Yıldırım’ı yeniden başkanlığa taşırken, İspanya’da da benzer bir heyecan yaşandı.

#2
Foto - 'Zar' lakaplı başkan... Aziz Yıldırım'ı ilk tebrik eden isim: Hem ben hem sen kazandın

Real Madrid’in 79 yaşındaki efsanevi başkanı Florentino Perez, Valdebebas’ta yapılan ve son 20 yılın en çekişmeli kongresinde oyların h.6’sını alarak genç rakibi Enrique Riquelme’yi saf dışı bıraktı ve yeniden başkan seçildi.

#3
Foto - 'Zar' lakaplı başkan... Aziz Yıldırım'ı ilk tebrik eden isim: Hem ben hem sen kazandın

Aynı gün, iki farklı ülkede sandıktan zaferle çıkan iki efsane ismi buluşturan ise çok özel bir tebrik mesajı oldu.

#4
Foto - 'Zar' lakaplı başkan... Aziz Yıldırım'ı ilk tebrik eden isim: Hem ben hem sen kazandın

Real Madrid'deki zaferinin hemen ardından kolları sıvayan Florentino Perez’in, Fenerbahçe’deki seçim sonuçlarını da yakından takip ettiği ortaya çıktı.

#5
Foto - 'Zar' lakaplı başkan... Aziz Yıldırım'ı ilk tebrik eden isim: Hem ben hem sen kazandın

İspanyol futbolunun "Zar" lakaplı başkanı, Aziz Yıldırım’ın zaferinin ilan edilmesinin ardından tecrübeli futbol adamına tebrik mesajı gönderdi.

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