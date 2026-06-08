CHP’li Gürsel Tekin’den ortalığı yangın yerine çevirecek sözler: Bunu yapmazsak namussuzum

Ama listeyi göndermiyorlar. Sonra aynı mahkeme seçim kuruluna yazı yazıyor: "Biz CHP'den bu listeyi alamadık, siz verin." Seçim kurulu diyor ki: "Bizim arşivlerimiz 5 yıllık. 5 yılı geçtiği için bizde de yok." Daha sonra CHP'ye dava açan tarafın delillerine ilişkin yazı gidiyor. Mahkeme diyor ki: "CHP'ye yazdık, seçim kuruluna yazdık. Maalesef kongre yenilenecek. Acilen bize çağrı heyeti listesi gönderin." Hakim de tarafsız olacak demiş. Hiçbir tarafa taraf olmayacak. 45-50 gün içinde seçim yapılacaktı. Biz o seçimi yapabilseydik, butlan meselesi asla gündeme gelmeyecekti. Neden kardeşim? Kim size yaptırmadı? Hangi el bu işe girdi? Bu partinin evlatları olarak biz oturacağız, arka kapılarda konuşacağız. Ama şu asla olmayacak: CHP'nin delege iradesine ipotek konulmayacak. Özgür kardeşimle el ele verip bu sorunu çözeceğiz. Baştan itibaren bu kavgalara müdahale etseydiniz, bugün bu sorunları konuşmuyor olacaktık. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranıp, "Hain Kemal Kılıçdaroğlu bir gecede çıkmış" demek çok ayıptır, çok günahtır. Bir insanı, bir genel başkanı kim olursa olsun eleştirebilirsiniz. Ama "hain" ne demek ya?