  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konut fiyatları son 5 yılda 13 kat arttı! Yatırımcıya en çok kazandıran il oldu Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık çıkarma Avrupa yavaşladı Türkiye hâlâ kilit oyuncu! Otomotivde 7.7 milyar dolarlık açık yeni yatırımları zorunlu kılıyor! Bir kaşık ekleyip tüketin: Sindirim sistemini makine gibi çalıştırıyor! Piyasalarda deprem etkisi! Altın ve gümüşten tarihi rekor: Gram altın 6.500 lirayı aştı Komşuda tarihi an! Bitmez sanılan bir devir, bu mermiyle resmen kapandı Eski hakemler yorumladı! İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlar
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Tepkiler çığ gibi büyüyor: Boykot kararını genişletiyorlar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tepkiler çığ gibi büyüyor: Boykot kararını genişletiyorlar!

Danimarka'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland açıklamalarına karşı tepkiler büyürken, boykot edilen ürünlerin sayısı giderek büyüyor.

#1
Foto - Tepkiler çığ gibi büyüyor: Boykot kararını genişletiyorlar!

animarka'da sosyal medya üzerinden kurulan “ABD ürünlerini boykot et” (Boykot varer fra USA) adlı gruba kısa sürede 95 binden fazla kişi katıldı. TV 2 Kosmopol’e göre, Trump’ın son açıklamalarının ardından gruba günde yaklaşık 500 yeni üye ekleniyor.

#2
Foto - Tepkiler çığ gibi büyüyor: Boykot kararını genişletiyorlar!

ÖNDE GELEN AMERİKALI MARKALAR HEDEF ALINIYOR Boykot kapsamında Coca-Cola, Heinz, Netflix, Amazon gibi önde gelen Amerikan markaları hedef alınıyor.

#3
Foto - Tepkiler çığ gibi büyüyor: Boykot kararını genişletiyorlar!

Danimarkalılar, Netflix, YouTube ve Prime gibi platformlara aboneliklerini iptal edip TV 2 Play, DR TV ve Viaplay gibi yerli ve Avrupa merkezli alternatiflere yönelmeyi tartışıyor. Alışveriş sepetlerinde ise Amerikan içecekleri, sosları ve şarapları azalırken Avrupa ürünleri öne çıkıyor.

#4
Foto - Tepkiler çığ gibi büyüyor: Boykot kararını genişletiyorlar!

“MARKALARIN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜR” Uzmanlara göre boykotun ekonomik etkisi somut olabilir. Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir ekonomi profesörü yaptığı açıklamada “Amerikan kimliği üzerine kurulu markaların sorgulanması, bu markaların değerini düşürür” değerlendirmesinde bulundu./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var
Gündem

Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var

Yemen'in Şebya vilayetine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin..
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Gündem

SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin maddeleri kamuoyu ile paylaşıldı...
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi
Dünya

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Suriye sahasında dengeler saatler içinde altüst oldu. Suriye ordusu ve bölgedeki aşiret güçlerinin, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyo..
Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!
Dünya

Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23