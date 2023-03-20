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Yaşam
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Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

2023-03-20 10:55:23
Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

Sel felaketinin ardından Şanlıurfa’da yaralar sarılmaya çalışılıyor.

#1
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde çamur temizlik çalışmaları yürütülüyor.

#2
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor. Polis ve jandarmaya ait TOMA'lar ise yerlere su püskürterek temizlik çalışmalarına katkı sağlıyor.

#3
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor. Sel nedeniyle evlerin kapalı olan giderleri vidanjör yardımıyla açılıyor.

#4
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

Su baskınına uğrayan bir AVM'den ise ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

#5
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#6
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#7
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#8
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#9
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#10
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#11
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#12
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#13
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#14
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#15
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#16
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#17
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

#18
Foto - Temizlik çalışmaları sürüyor! İşte, Şanlıurfa'dan geriye kalanlar

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