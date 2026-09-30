Meir Ben-Shabbat: Türk aslanları etrafımızı sardı
İsrail’in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak önemli bir değerlendirmede bulundu.
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İsrail’in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak önemli bir değerlendirmede bulundu.
Meir Ben-Shabbat, Maariv’e verdiği röportajda, bölgede oluşan yeni güç boşluklarının Türkiye’ye daha geniş bir hareket alanı sağladığını savundu.
Ben-Shabbat, Türkiye’nin Suriye’den Doğu Akdeniz’e, savunma iş birliklerinden Afrika’daki ilişkilere kadar uzanan geniş bir alanda etkisini artırdığını ileri sürdü. Ankara’nın attığı adımların yalnızca Türkiye’nin yakın çevresini değil, İsrail’in bölgesel hesaplarını da doğrudan etkilediğini belirtti.
Ben-Shabbat, Türkiye’nin son dönemde Orta Doğu’daki konumunu güçlendirdiğini öne sürdü. Küresel güçler arasındaki rekabet ve bölgedeki dönüşümün Ankara’ya yeni fırsatlar sunduğunu ifade eden Ben-Shabbat, özellikle Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’nin hareket alanının büyüdüğünü söyledi.
Türkiye’nin Suriye’deki etkisinin yalnızca ülkenin kuzeyiyle sınırlı kalmadığını savunan Ben-Shabbat, “Türk aslanları etrafımızı sardı” ifadesini kullandı.
Ben-Shabbat’ın değerlendirmesinde Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzu, Doğu Akdeniz’deki politikaları, savunma diplomasisi, Afrika’daki ilişkileri ve yeni bölgesel ortaklıkları aynı çerçevede ele alındı. Eski dengelerin yerini yeni güç mücadelelerine bıraktığını belirten Ben-Shabbat, İsrail’in Türkiye’nin bölgedeki adımlarını yakından takip ettiğini söyledi.
Ben-Shabbat “Orta Doğu’da eski dengelerin yerini yeni güç mücadelelerine bıraktığı bir dönemde İsrail’in gözü Ankara’nın üzerinde. Çünkü bölgenin haritası yeniden şekillenirken, İsrail’in çevresinde yalnızca eski aktörler yok. Ankara’nın artan siyasi, ekonomik ve askeri ağırlığıyla birlikte Türkiye bölgesel denklemde giderek daha belirgin bir şekilde sahneye çıkıyor” dedi.
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