Televizyonlarda yeni dönem! Sadece bir gün kaldı

Açıklamada, manuel kanal taraması yapacak kullanıcıların, uydu alıcılarına "12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4 ile 12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4" frekans bilgilerini girdikten sonra "şebeke taraması" gerçekleştirmesi gerektiği bildirildi. TÜRKSAT AŞ'nin uydu filosunu ve yayın altyapısını teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni uydularımızın sahip olduğu yüksek sinyal gücüyle yayınlar olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek, ayrıca artan kapasite verimliliğiyle daha yüksek çözünürlüklü (4K/Ultra HD) yayınların ekranlarımızda standartlaşmasına öncülük edilecek. Gerçekleştirilecek bu aktarım çalışmasıyla uydu kapasitesinin daha etkin kullanılması, yayın hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yayıncılık altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara daha güçlü şekilde cevap verebilmesi hedeflenmektedir."