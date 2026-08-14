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Dünya
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Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan resmen tutuştu! Ücretsiz silah için acil olarak başvurdular

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Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan resmen tutuştu! Ücretsiz silah için acil olarak başvurdular

Yunanistan, ABD'nin elindeki kullanılmış Stryker 8x8 zırhlı araçlarını sembolik bir bedelle veya ücretsiz olarak envanterine katmak için resmi yazılı başvuruda bulundu. Polonya ve Romanya gibi Avrupa ülkelerinin de aynı araçlara talip olması üzerine tedarik sürecini hızlandıran Atina yönetimi, önümüzdeki aylarda Almanya'ya giderek mevcut araçları yerinde inceleyecek. Araçların nakliye, modernizasyon ve orduya entegrasyon masraflarının tamamının Yunanistan tarafından karşılanacağı bildirildi.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan resmen tutuştu! Ücretsiz silah için acil olarak başvurdular

Yunan bir heyet, önümüzdeki aylarda Almanya’ya giderek mevcut Stryker’ları inceleyecek ve en iyi durumdaki araçları belirleyecek.

#2
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan resmen tutuştu! Ücretsiz silah için acil olarak başvurdular

Atina, araçları sembolik bir bedelle veya ücretsiz olarak temin etmeyi hedefliyor. Nakliye, modernizasyon ve Yunan ordusuna entegrasyon maliyetleri ise Yunanistan tarafından karşılanacak.

#3
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan resmen tutuştu! Ücretsiz silah için acil olarak başvurdular

Yunanistan’ın özellikle M1126 Stryker versiyonuyla ilgilendiği belirtilirken Polonya ve Romanya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinin araçlara talip olması nedeniyle Atina’nın tedarik sürecini hızlandırdığı bildiriliyor.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan resmen tutuştu! Ücretsiz silah için acil olarak başvurdular

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