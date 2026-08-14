Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan resmen tutuştu! Ücretsiz silah için acil olarak başvurdular

Yunanistan, ABD'nin elindeki kullanılmış Stryker 8x8 zırhlı araçlarını sembolik bir bedelle veya ücretsiz olarak envanterine katmak için resmi yazılı başvuruda bulundu. Polonya ve Romanya gibi Avrupa ülkelerinin de aynı araçlara talip olması üzerine tedarik sürecini hızlandıran Atina yönetimi, önümüzdeki aylarda Almanya'ya giderek mevcut araçları yerinde inceleyecek. Araçların nakliye, modernizasyon ve orduya entegrasyon masraflarının tamamının Yunanistan tarafından karşılanacağı bildirildi.