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Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

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Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 70 yıllık nükleer rüyanın gerçeğe dönüştüğünü belirterek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe önümüzdeki birkaç ay içinde elektrik üretimine başlanacağını duyurdu. Küresel krizlerin enerji arzını tehlikeye attığı bu dönemde yerli ve yenilenebilir kaynakların hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Bayraktar, Karadeniz gazındaki üretim artışıyla birlikte Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı tarihe gömmeye hazırlandığını ifade etti.

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Foto - Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyacının arttığını belirten Bayraktar, "Dünyada enerji talebi çok hızlı şekilde artmaya devam ediyor ve enerjisiz bir hayat mümkün değil. Ülkemiz için de öyle. Dolayısıyla bu artan talebi doğru şekilde karşılamak, bunu dış kaynaklarla değil de kendi iç kaynaklarımızla karşılamak bize çok önemli bir ekonomik katkı sağlayacak" dedi. Türkiye'nin 2022'de enerji ithalatı için yaklaşık 100 milyar dolar ödediğini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu dışa ödenen paranın kendi cebimizde kalmasının ekonomik olarak çok önemli bir katkısı var ama onun dışında özellikle jeopolitik anlamda Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olması... Çünkü şimdi dünyada çok büyük bir kriz var. İran'da başlayan savaş neyi etkiledi? Hürmüz Boğazı'ndan akışları, petrol, LNG tankerlerinin akışını etkiledi. Şu anda oradan petrolünü sağlayan ülkeler bu anlamda ciddi zorluk yaşamaya başladılar. Türkiye, bu dönemde yüzde 10 enerjisini, petrolünü Hürmüz geçişli tedarik ediyordu. Yüzde 10 olduğu için şu anda Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bu daha yüksek oranlarda olsaydı, ki olan ülkeler var. O zaman belli sıkıntıları yaşayacaktık."

#2
Foto - Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Bayraktar, enerji tedarikinde sorun yaşayan ülkelerin tüketimlerini azaltmaya başladığını belirterek, "Kendi kaynaklarınızla enerjinizi sağlamak, yerli, yenilenebilir kaynaklarla bunları sağlamak ülkeler için hem stratejik açıdan, jeopolitik açıdan ve de ekonomik açıdan çok büyük katkıları olan bir durum" diye konuştu. Türkiye'nin hedefinin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bunu başardığı anda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü ve siyasi açıdan da çok daha güçlü bir ülke haline gelecek" dedi.

#3
Foto - Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü ve 2035 hedefleri doğrultusunda çalışmaların hız kazandığını dile getirerek, "Petrol arama ve üretim çalışmaları yanında, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi alanlarda da çalışıyoruz. Elektrik konusu güçlü olduğumuz bir konu. Elektrikte üretim yanında enerji tüketimi alanında da dönüşüm geçiriyoruz. Enerjide bağımlılığı azalttıkça petrol ve doğal gaz kaynaklı cari açıkta azaltım sağlayabiliriz. Sonraki hedef de bunu sıfıra indirmek" ifadesini kullandı.

#4
Foto - Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Küresel enerji talebinin artmaya devam edeceğini belirten Bayraktar, şunları söyledi: "Bu dönüşümde yapay zeka, veri merkezleri, robot teknolojileri ve elektrikli ulaşım gibi faktörler nedeniyle küresel elektrik talebinde artış bekleniyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve deniz suyunu arıtma gibi su kıtlığıyla mücadele yöntemlerinin elektrik talebini artıracağı öngörülüyor. Türkiye, bu artan talebi çevreyle uyumlu bir şekilde, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, nükleer enerjiyle ve verimlilik odaklı stratejilerle karşılamayı hedefliyor."

#5
Foto - Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Gabar'ın yalnızca petrol üretimi açısından değil, bölgedeki gençlerin ve ailelerin hayatına dokunması bakımından da özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın da Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve jeologlarıyla yürüttüğü çalışmaların sonucu olduğunu dile getirdi. Bayraktar, Gabar, Sakarya Gaz Sahası ve Akkuyu'nun Türkiye açısından "oyun değiştirici" ve ülkenin kaderine etki edecek önemli projeler olduğunu vurguladı. Karadeniz'deki doğal gaz üretimine ilişkin Bayraktar, "Bu senenin sonunda iki katına çıkacağız. İnşallah Osmangazi birkaç hafta sonra Karadeniz'deki lokasyonuna gidecek. O, üretimi iki katına çıkaracak" dedi.

#6
Foto - Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Bayraktar, üretim artışıyla dışarıdan alınan ve zaman zaman yüksek maliyetli olan doğal gazın fiyatını düşürmenin mümkün olacağını belirtti. Hürmüz'deki gelişmelere işaret eden Bayraktar, "Şimdi Hürmüz'de bir kriz var. LNG tankerleri bize gelmeyebilir. Başka boru hatlarına bir zarar gelebilir. Şu anda dünyada gördüğümüz şey şu, enerji altyapısı kritik ana hedef haline gelmiş" ifadesini kullandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'nin yaklaşık 70 yıllık nükleer enerji hedefinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Bayraktar, "İnşallah ilk reaktörde elektrik üretmeye önümüzdeki birkaç ay içinde başlıyoruz. 70 yıllık bir rüya. Türkiye nükleer lige çıkıyor" diye konuştu.

#7
Foto - Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Bakan Bayraktar, küçük modüler reaktörlerin nükleer enerjinin ikinci çağı olduğunu belirterek, "Türkiye'yi biz artık nükleerde bu yeni çağda kendi enerji teknolojisini kullanabilen, kendisi kendi kaynağını yapabilen bir ülke haline getirmek istiyoruz. Buna Türkiye'nin mühendislik gücünün yeteceğini düşünüyorum. Bu konuda çok ciddi çalışmalar şu anda yapılıyor" dedi.

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