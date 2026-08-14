Bakan Bayraktar net tarihi açıkladı: Türkiye, nükleer enerji ligine resmen giriyor

Gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyacının arttığını belirten Bayraktar, "Dünyada enerji talebi çok hızlı şekilde artmaya devam ediyor ve enerjisiz bir hayat mümkün değil. Ülkemiz için de öyle. Dolayısıyla bu artan talebi doğru şekilde karşılamak, bunu dış kaynaklarla değil de kendi iç kaynaklarımızla karşılamak bize çok önemli bir ekonomik katkı sağlayacak" dedi. Türkiye'nin 2022'de enerji ithalatı için yaklaşık 100 milyar dolar ödediğini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu dışa ödenen paranın kendi cebimizde kalmasının ekonomik olarak çok önemli bir katkısı var ama onun dışında özellikle jeopolitik anlamda Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olması... Çünkü şimdi dünyada çok büyük bir kriz var. İran'da başlayan savaş neyi etkiledi? Hürmüz Boğazı'ndan akışları, petrol, LNG tankerlerinin akışını etkiledi. Şu anda oradan petrolünü sağlayan ülkeler bu anlamda ciddi zorluk yaşamaya başladılar. Türkiye, bu dönemde yüzde 10 enerjisini, petrolünü Hürmüz geçişli tedarik ediyordu. Yüzde 10 olduğu için şu anda Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bu daha yüksek oranlarda olsaydı, ki olan ülkeler var. O zaman belli sıkıntıları yaşayacaktık."