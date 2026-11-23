Dev bankaların altın tahminleri altüst oldu! Hangi banka altın için ne dedi, ne oldu? İşte cevaplar…
2026 yılına tarihi rekorlarla başlayan ons altında Wall Street'in dev bankaları yıl sonu beklentilerini sert şekilde aşağı yönlü güncelledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
2026 yılına tarihi rekorlarla başlayan ons altında Wall Street'in dev bankaları yıl sonu beklentilerini sert şekilde aşağı yönlü güncelledi.
Ocak ayında 5 bin 602 dolarla zirveyi gören altın, Fed'in faiz adımları sonrası 3 bin 600 dolar bandına çekilince bankaların 6 bin 500 dolarlık uçuk hedefleri suya düştü.
Yılın ilk ayında tarihi zirvesini test eden ons altın, yılın son düzlüğünde yatırımcısını şaşırtan bir düşüş trendine girdi. Ocak 2026'da 5 bin 595 ile 5 bin 602 dolar aralığına ulaşarak rekor kıran ons altın, 23 Kasım itibarıyla zirvesinden yaklaşık yüzde 35 oranında değer kaybederek 3 bin 610 – 3 bin 635 dolar seviyelerine geriledi. Yaşanan bu sert düşüşün ardından ABD'nin en büyük finans kuruluşları yılbaşında açıkladıkları iddialı hedeflerini birer birer geri çekmek zorunda kaldı.
**Wall Street devleri hedeflerini tek tek budadı** Ocak ayında yıl sonu için 4 bin 800 ile 6 bin 500 dolar arasında tahminlerde bulunan dev bankalar, piyasadaki yeni dengelere göre beklentilerini güncelledi. Yapılan son revizyonlarla birlikte bankaların 2026 yıl sonu ve 4. çeyrek ons altın tahminleri şu şekilde değişti:
* **Bank of America (BofA):** Yılbaşında 5 bin – 6 bin 500 dolar bandını işaret eden banka, en temkinli revizyonu yaparak hedefini 4 bin dolara çekti.
* **Goldman Sachs:** 4 bin 900 – 5 bin 400 dolar olan beklentisini önce Eylül ayında 4 bin 650 dolara, Kasım başında ise 4 bin 150 dolara indirdi.
* **Morgan Stanley:** 4 bin 600 – 4 bin 800 dolar (boğa senaryosunda 5 bin 700 dolar) olan tahminini 4 bin 450 dolar olarak güncelledi.
**JPMorgan:** 5 bin – 6 bin 300 dolar aralığındaki hedefinden Temmuz ayında vazgeçerek beklentisini 4 bin 500 dolara düşürdü.
**Citi:** 5 bin dolarlık yıl sonu hedefini kısa vadede 4 bin 500 dolara çekti.
**Wells Fargo:** 6 bin 100 – 6 bin 300 dolar olan tahminini yıl içinde üç kez aşağı yönlü revize etmesine rağmen 4 bin 900 – 5 bin 100 dolar bandıyla en iyimser kurum olarak kaldı.
ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ ÜÇ TEMEL NEDEN** Piyasa uzmanları ve banka raporları, yılbaşındaki rekor beklentilerinin tutmamasını üç ana etkene bağlıyor:
1. **Fed'in faiz politikası:** Yıl başında faiz indirimlerinin devam edeceği öngörülürken, enflasyon baskısıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırım sürecine girmesi ve Aralık ayı için artırım beklentilerinin güçlenmesi altını baskıladı.
2. **Tahvil getirileri ve güçlü dolar:** ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine çıkması ve dolar endeksindeki yükseliş, yatırımcıların altından çıkarak faiz getirili varlıklara yönelmesine yol açtı.
3. **Kâr satışları:** 29 Ocak'ta görülen 5 bin 600 dolar zirvesinin ardından borsa yatırım fonları (ETF) ve vadeli piyasalarda yaşanan yoğun satış dalgaları düşüşü hızlandırdı.
5 BİN DOLAR ÜZERİ İÇİN YENİ TARİH VERİLDi Büyük bankaların tamamı 2026 tahminlerini ciddi oranda düşürmüş olsa da, mevcut 3 bin 620 dolar civarındaki piyasa fiyatı hâlâ tüm kurumların yıl sonu beklentilerinin altında seyrediyor. Finans devlerinin ortak görüşüne göre, merkez bankalarının süregelen fiziki altın alımlarının desteğiyle 5 bin dolar üzeri seviyeler ancak 2027'nin ikinci yarısı veya 2028 yılında yeniden gündeme gelebilecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23