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‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

2024-07-01 11:44:20
‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında 2023 seçimleri sürecinde yaşananlar çerçevesinde polemik devam ederken yazılı bir açıklama yayınlayan Oğan, "Bu seçim benim değil sizin yüzünüzden kaybedildi" ifadelerini kullandı.

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#1
Foto - ‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasındaki atışma gün geçtikçe alevleniyor. Oğan'ın, katıldığı bir programda, 2023 seçimleri sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Kazanırsak yönetemeyiz' dediğini aktarmasıyla başlayan tartışmada karşılıklı sert açıklamalar art arda geliyor.

#2
Foto - ‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

'Sana ayakkabılarımı bile teslim etmem.' diyen Kılıçdaroğlu'na cevap, Sinan Oğan'ın X hesabından geldi. "Toydan sonra nağara" ifadesiyle başlayan yazılı açıklamada Oğan, seçimin kendisi yüzünden değil, Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini söyledi. "Hırs sizin aklınızın da, erdeminizin de önüne geçmiş" Oğan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - ‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

"Sayın Kılıçdaroğlu, sizin bu yapmaya çalıştığınıza bizim oralarda “Toydan sora nağara” derler… Kaybettiğiniz 13. seçimin üzerinden yaklaşık 1 yıl 1 ay geçti. Bu süre zarfında oturur düşünürsünüz, ben nerede hata yaptım dersiniz, biraz daha durulur, yaş da kemale erdiğinden artık bir Aksakal gibi davranırsınız diye bekliyordum. Hatta kaybettiğiniz seçimlerden sonra partinizde aday dahi olmaz demokratik bir gelenek başlatırsınız diye beklemiştim. Ama maalesef görüyorum ki, hırs sizin aklınızın da, erdeminizin de önüne geçmiş.

#4
Foto - ‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

Aşağıdaki tweet'inizdeki sözlerinizi sizin gibi yaşı artık 80’e merdiven dayamış, ülkenin bu durumda olmasının baş müsebbiplerinden birine yakıştıramadım. "5 puan fark attınız da ben sizi desteklemedim mi?" Siz, 22 yıldır iktidarda olan bir adaya karşı 5 puan fark attınız da ben sizi desteklemedim mi? Siz, 22 yıldır bu ülkenin parlamentosunda çoğunluğa sahip bir partiye karşı parlamento çoğunluğunu sağladınız da ben sizi desteklemedim mi? Siz, anketlerin sonuçlarına göre hırs yapmayıp “kazanacak aday” koydunuz da ben sizi desteklemedim mi? "Toplam oyu 1 puan bile olmayan 4 siyasi partiye..."

#5
Foto - ‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

Siz, toplam oyu 1 puan bile olmayan 4 siyasi partiye 4 Cumhurbaşkanı yardımcılığı, 8 bakanlık ve 40 milletvekili verip, Türk siyasi tarihinin en büyük “siyasi tokatçılığına” maruz kaldıktan sonra, 5.2 oy alan bana hiç bir şey teklif etmediğinizi mi söylüyorsunuz? "Liseli sevgililerin bile telefonunda olmayacak sayıda cevapsız çağrı" Ben ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayıydım. İttifakımızdaki partilerden sadece birisine gizli protokollerle neler verdiğinizi kamuoyu biliyor. Bir tek partimize bunları önerip bize bir şey önermediğinizi mi söylüyorsunuz? Madem öyle; sizinle görüştükten sonra, ertesi gün liseli sevgililerin bile telefonunda olmayacak sayıda sizden gelen onlarca cevapsız çağrı neden vardı? Hele arada bize ulaşmaya çalışan sizin koyduğunuz onlarca aracıyı saymıyorum…

#6
Foto - ‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

"Bu seçim benim değil, sizin yüzünüzden kaybedildi" Sn. Kılıçdaroğlu, bu seçim benim değil sizin yüzünüzden kaybedildi. Seçim sürecinde size gelip seçim güvenliği ile ilgili görüştüğümüzde sizi uyarmıştım, siz ise ”Merak etmeyin genel başkan yardımcım sürece hakim” demiştiniz. Peki sürece hakim genel başkan yardımcınızın sistemi daha seçim başlamadan neden çöktü, neden seçim gecesi istifa etti? Sn. Kılıçdaroğlu, siz 100 yıllık bir siyasi partinin 10 yıldan fazla genel başkanlığını yapıp Türkiye genelinde sandık başlarına insan yetiştiremediğinizden bir çok sandık sahipsiz kaldı. Referandum ve 2018 CB seçimlerinde partinizdeki ilgili kişiler sandık başlarına bizden yardım istemişlerdi. Bilmem bilginiz var mı? Sn. Kılıçdaroğlu, evet HDP’ye güzelleme yapanların, DEM’lenip Selahattin Demirtaş, Osman Kavala diye sayıklayanların üzerine kapattım Cehennemin kapılarını… “Arkamdan hançerlediler dediklerinize bakın" Eğer bir kininiz var ise bunun adresi biz değiliz, bunun için İstanbul’u teslim ettiğiniz ve “arkamdan hançerlediler” dediklerinize bakın bence… Bakınız, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı seçtirmek istediniz kendinizi ama partiniz sizi CHP’ye yeniden genel başkan bile seçmedi. Ben ne yapabilirim?! Size bir insan olarak hala ve tüm bu yazdıklarınıza rağmen saygı duyarım. Ama bir siyasetçi olarak yapamadınız, olmuyor. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz…

#7
Foto - ‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

"Biz olmasak seçim ilk turda bitiyordu" Bu arada; biz olmasak seçim ilk turda bitiyordu. Bizim sayemizde bir tur daha seçilme imkanı yakaladınız. Velhasıl-ı kelam; yaş Kemal’e ermiş ama hala yeniden genel başkan seçilme derdindesiniz. İntikam almaktan bahsediyorsunuz! Bence bir kenarda sessizce durarak bu ülkeye daha çok hizmet edebilirsiniz. Ayrıca, evde canınız sıkılıyorsa, bir vakıf kurun geçin başına, çevreyle ilgilenin, çiçekle, böcekle falan ilgilenin. Ama size dostça bir tavsiye; kuracağınız vakıf dış politikayla ilgilenmesin. Mazallah yeniden Zengezur Koridoru’nu kapatıp Ermenilere hoş görüneyim vs dersiniz, iyice batırırsınız… Yeri gelmişken; hesap sorma vs. tehditleriniz bana vız gelir, tırıs gider. Ununuzu elediniz, eleğinizi de asın artık. Siz beceremediniz. Sizin yarım kalan bir işiniz yok, bizim var ve bunu 2028’da tamamlayacağız. Hep beraber göreceğiz; bu yolda son sözü zaman diyecek, özü de sözünü yaman diyecek!"

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Yorumlar

Emekli

Satilmis insan ogan

Mak

Kemal Satilmis ajan Sarlatan FETÖ hain inin siyaset ayagi Bu Ülkeye ithal edilmis Siyasi MÜNAFIK.CHP de yasi 60 i gecenler Rusya ya Sabun Fabrikasina Ihrac edilip hic olmazsa üc- bes kurus gelir getirmeli.
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