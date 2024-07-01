‘Telefonumdaki cevapsız çağrılar…’ Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na olay cevaplar

"Bu seçim benim değil, sizin yüzünüzden kaybedildi" Sn. Kılıçdaroğlu, bu seçim benim değil sizin yüzünüzden kaybedildi. Seçim sürecinde size gelip seçim güvenliği ile ilgili görüştüğümüzde sizi uyarmıştım, siz ise ”Merak etmeyin genel başkan yardımcım sürece hakim” demiştiniz. Peki sürece hakim genel başkan yardımcınızın sistemi daha seçim başlamadan neden çöktü, neden seçim gecesi istifa etti? Sn. Kılıçdaroğlu, siz 100 yıllık bir siyasi partinin 10 yıldan fazla genel başkanlığını yapıp Türkiye genelinde sandık başlarına insan yetiştiremediğinizden bir çok sandık sahipsiz kaldı. Referandum ve 2018 CB seçimlerinde partinizdeki ilgili kişiler sandık başlarına bizden yardım istemişlerdi. Bilmem bilginiz var mı? Sn. Kılıçdaroğlu, evet HDP’ye güzelleme yapanların, DEM’lenip Selahattin Demirtaş, Osman Kavala diye sayıklayanların üzerine kapattım Cehennemin kapılarını… “Arkamdan hançerlediler dediklerinize bakın" Eğer bir kininiz var ise bunun adresi biz değiliz, bunun için İstanbul’u teslim ettiğiniz ve “arkamdan hançerlediler” dediklerinize bakın bence… Bakınız, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı seçtirmek istediniz kendinizi ama partiniz sizi CHP’ye yeniden genel başkan bile seçmedi. Ben ne yapabilirim?! Size bir insan olarak hala ve tüm bu yazdıklarınıza rağmen saygı duyarım. Ama bir siyasetçi olarak yapamadınız, olmuyor. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz…