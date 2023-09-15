2023-09-15 07:59:04 Telefonlarda Neden 1 Tane Büyük Kamera Yerine 3-4 Tane Küçük Kamera Kullanılıyor?
Akıllı telefonların kameraları hızla gelişirken gelin, arka tarafın tamamı sensörlerle kaplanmadan önce neden bunu yaptıklarına açıklık getirelim. Akıllı telefonlar 2010 yılına doğru popülerleşmeye başladığında her firma, tabir yerindeyse her tuşa basarak karşımıza farklı özellikte eşsiz modeller çıkarıyordu. Bu bağlamda HTC, LG, Samsung ve Apple gibilerinden oldukça çeşitli modeller gördük. Bu zamanda değişmeyen şey ise kamera sayısıydı.