Telefonlarda Neden 1 Tane Büyük Kamera Yerine 3-4 Tane Küçük Kamera Kullanılıyor?

Çünkü akıllı telefonların en temelde odağı, daha önce de belirttiğimiz gibi bir sürü aracı size kompakt bir cihazda, tek bir yerde sunmak. Oldukça sağlam görüntü veren bir sensör cihazınızda yer alabilir fakat geniş açılı lense ihtiyaç duyduğunuz anda bu sensör işlevini yitirir. Aynısı makro çekimi için de geçerli. Bunları tek bir yerde kullanıcıya sunarak da üreticiler, farklı ihtiyaçlara çözüm olmayı amaçlıyor. Ayrıca arkada gördüğümüz her kamera fotoğraf çekmeyebiliyor. Bazılarında bokeh (derinlik) efektini daha gerçekçi verebilmek için derinlik sensörü yer alırken bazılarında da farklı pozlamalarla çekilen fotoğraflar, yüksek dinamik aralık (HDR) elde edilmesini sağlıyor. Bunun haricinde ek kameralar, telefoto lens işlevini de görebiliyor. Bu da siz görüntüyü yaklaştırırken belli bir yere kadar kalite ve detay kaybı yaşamadan yakınlaştırmanızı mümkün kılıyor.