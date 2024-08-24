Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran Amasyalı çiftçi, traktörünü satışa çıkardı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 750 bin TL kaptıran çiftçi, kredi çektiği bankaya olan borcunu ödemek için ‘Emektar’ adlı 40 yıllık traktörünü satışa çıkarmak zorunda kaldı. Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılardan gelen mesajlara aldanıp eşinin ve kendisi adına düzenlenen sahte kimlik düzenlediğini görmesi üzerine bu durumdan kurtulmaları için gizli operasyon düzenlendiği yalanına kanan 65 yaşındaki Vehbi Öcal, zor günler için biriktirdikleri altınları kuyumcuda bozdurdu.