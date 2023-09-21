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Teknoloji-Bilişim
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Telefon çekme sorunu tarih oluyor

2023-09-21 19:30:09
Telefon çekme sorunu tarih oluyor

5G uyduları kullanılarak tarihte ilk kez uzaydan telefon görüşmesi yapıldı. Bu uydular internet erişimi de sağlayacak.

#1
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

5G teknolojileri tüm dünyada hızla ilerlerken, mühendisler ise bu teknolojinin faydalarını genişletmek istiyor.

#2
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

Mobil bağlantının dünya çapında yaygınlaştırılmasına yardımcı olabilecek yeni bir deney kapsamında ise “uzaydan 5G telefon görüşmesi” gerçekleştirildi.

#3
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

5G uydu sayesinde uzaydan telefon görüşmesi yapıldı Vodafone mühendisi tarafından yapılan yeni bir deney, telefon görüşmelerinin uzaya taşınabileceğini gösteriyor.

#4
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

İspanya’da yaşayan bir mühendis José Guevara, alçak Dünya yörüngesinde bulunan BlueWalker 3 test uydusu üzerinden telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

#5
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

Uydu üzerinden ağa bağlanan mühendis, Hawaii’deki telefonla görüşme gerçekleştirdi. Bu da ilk kez uzaydan 5G araması yapıldığı anlamına geliyor.

#6
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

AST SpaceMobile tarafından kontrol edilen uydu, doğrudan mobil cihazlara bağlanarak yeni nesil bir arama deneyimi vadediyor.

#7
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

Vodafone, uydudan telefon bağlantısı sayesinde hizmet verilemeyen bölgelerde bile telefon görüşmesi yapılabileceğini düşünüyor. Avrupa ve Afrika’daki milyonlarca kişiye uydular sayesinde daha geniş bir kapsama alanı sağlanabileceğini düşünüyor.

#8
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

Tarihi görüşmeye ek olarak, AST SpaceMobile ve Vodafone uydu üzerinden mobil internet hızı testleri de gerçekleştirdi. Yaklaşık 14Mbps indirme hızına ulaşılarak uydu sağlayıcısı için bir rekor kırıldı. Ancak SpaceX’in uydudan internet hizmeti Starlink’in 1GBPS’ye varan hızlara sahip olduğunu unutmamak lazım.

#9
Foto - Telefon çekme sorunu tarih oluyor

AST SpaceMobile, 5G ağlarını küresel olarak genişletmek için beş ticari BlueBird uydusunu 2024’te fırlatmayı hedefliyor. Alçak Dünya yörüngesinde yer alacak uydular, altyapının ulaşamadığı bölgelere hem telefon hem de internet erişimi götürecek.

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