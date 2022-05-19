Teknoloji devi savaş nedeniyle iflasını açıkladı

“22 Mart 2022’den bu yana, kendi iflasını ve parasal yükümlülüklerini yerine getirememesini, kıdem tazminatı ödemesini ve (veya) bir iş sözleşmesi kapsamında çalışan veya daha önce çalışan personelin ücretini ve (veya) öngörülen süre içinde zorunlu ödeme yapma yükümlülüğünü öngörmektedir.”