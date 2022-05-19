  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Teknoloji devi savaş nedeniyle iflasını açıkladı

2022-05-19 02:20:13
Teknoloji devi savaş nedeniyle iflasını açıkladı

Popüler arama motoru Google 'ın Rusya şubesi savaş nedeniyle iflas edeceğini duyurdu.

#1
Foto - Teknoloji devi Google ‘ın Rusya şubesi, savaşa dayanamayarak iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Firma artık Rusya şubesini ellerine tutamayacaklarını bildirdi.

Teknoloji devi Google ‘ın Rusya şubesi, savaşa dayanamayarak iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Firma artık Rusya şubesini ellerine tutamayacaklarını bildirdi.

#2
Foto - Eğer iflas gerçekleşirse Google, savaş yüzünden iflas eden ilk büyük teknoloji şirketi olacak. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Eğer iflas gerçekleşirse Google, savaş yüzünden iflas eden ilk büyük teknoloji şirketi olacak. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#3
Foto - Google sözcüsü, iflas haberinin ardından Rusya ‘daki insanların bilgiye erişmesi için Arama, YouTube, Gmail, Haritalar ve Google Play gibi ücretsiz hizmetlerini sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Google sözcüsü, iflas haberinin ardından Rusya ‘daki insanların bilgiye erişmesi için Arama, YouTube, Gmail, Haritalar ve Google Play gibi ücretsiz hizmetlerini sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

#4
Foto - Firma, Rusya’ya gönderdiği iflas başvurusunda niyetli olduklarını belirten mektupta şu açıklamaları yaptı:

Firma, Rusya’ya gönderdiği iflas başvurusunda niyetli olduklarını belirten mektupta şu açıklamaları yaptı:

#5
Foto - “22 Mart 2022’den bu yana, kendi iflasını ve parasal yükümlülüklerini yerine getirememesini, kıdem tazminatı ödemesini ve (veya) bir iş sözleşmesi kapsamında çalışan veya daha önce çalışan personelin ücretini ve (veya) öngörülen süre içinde zorunlu ödeme yapma yükümlülüğünü öngörmektedir.”

“22 Mart 2022’den bu yana, kendi iflasını ve parasal yükümlülüklerini yerine getirememesini, kıdem tazminatı ödemesini ve (veya) bir iş sözleşmesi kapsamında çalışan veya daha önce çalışan personelin ücretini ve (veya) öngörülen süre içinde zorunlu ödeme yapma yükümlülüğünü öngörmektedir.”

#6
Foto - Rusya, Aralık ayında yasa dışı içerikler nedeniyle Google’a 7.2 milyar ruble (yaklaşık olarak 100 milyon dolar) para cezası vermişti. Bu miktardaki para cezası, Google Rusya gelirinin yüzde 8’ini oluşturuyor.

Rusya, Aralık ayında yasa dışı içerikler nedeniyle Google’a 7.2 milyar ruble (yaklaşık olarak 100 milyon dolar) para cezası vermişti. Bu miktardaki para cezası, Google Rusya gelirinin yüzde 8’ini oluşturuyor.

#7
Foto - Buna ek olarak Rusya’nın, Google gelirine YouTube erişimi nedeniyle 1 milyar ruble (yaklaşık 15 milyon dolar) el koyduğu iddia edildi.

Buna ek olarak Rusya’nın, Google gelirine YouTube erişimi nedeniyle 1 milyar ruble (yaklaşık 15 milyon dolar) el koyduğu iddia edildi.

#8
Foto - İddiaların ardından Rusya medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, YouTube’un yasa dışı videoları kaldırmasından sonra Google’ı daha az bir miktar yani 8 milyon ruble ile (yaklaşık 95.000 dolar) cezalandırmakla tehdit etti. Sonuç olarak Rusya’nın Google’dan ne kadar para elde ettiği bilinmiyor.

İddiaların ardından Rusya medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, YouTube’un yasa dışı videoları kaldırmasından sonra Google’ı daha az bir miktar yani 8 milyon ruble ile (yaklaşık 95.000 dolar) cezalandırmakla tehdit etti. Sonuç olarak Rusya’nın Google’dan ne kadar para elde ettiği bilinmiyor.

#9
Foto - Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Apple, Meta ve Microsoft gibi büyük şirketlerin neredeyse tamamı ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Apple, Meta ve Microsoft gibi büyük şirketlerin neredeyse tamamı ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı.

#10
Foto - Rusya ise Instagram ve Facebook platformlarını ülkede yasaklamaya gitti. Bazı uygulama geliştiricileri bunun ardından ülkelerine özgü platform ürettiler.

Rusya ise Instagram ve Facebook platformlarını ülkede yasaklamaya gitti. Bazı uygulama geliştiricileri bunun ardından ülkelerine özgü platform ürettiler.

Maaşlara en az yüzde 38 zam geliyor! İşte yeni maaşlar
Ekonomi

Maaşlara en az yüzde 38 zam geliyor! İşte yeni maaşlar

Milyonlarca kişinin maaşı Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı zammıyla artacak. Memur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ve ..
Bölgeyi kana bulayacaklardı... Enselendiler
Aktüel

Bölgeyi kana bulayacaklardı... Enselendiler

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın teröristin yakalandığını bildirdi...
Al sana çağdaşlık!
Gündem

Al sana çağdaşlık! "Yatakta iyi değilsin" dedi ve...

"Çağdaşlık" adı altında empoze edilen gayri meşru birlikteliklerin sonuçlarının ne denli acı olduğu bir defa daha belgelendi. İzmir'de Çeşme..
Mister Fehmi, tartışmanın ateşini söndürmeye kararlı!
Medya

Mister Fehmi, tartışmanın ateşini söndürmeye kararlı!

Türkiye'nin terör destekçisi İsveç ile Finlandiya'ya verdiği ayar tüm dünyada konuşulurken 'İngiliz ekolünü Türkiye'de temsil eden' Fehmi Ko..
Almanlar sonunda itiraf etti! He şunu bileydiniz köftehorlar
Dünya

Almanlar sonunda itiraf etti! He şunu bileydiniz köftehorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumunu değerlendiren Alman basını; Erdoğan'ın bu tarz krizlerdeki d..
Fahrettin Altun açıkladı: İsveç NATO'ya katılmak için bunu yapmak zorunda
Gündem

Fahrettin Altun açıkladı: İsveç NATO'ya katılmak için bunu yapmak zorunda

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsveç'in NATO'ya katılımı, Türkiye'nin bu haklı endişeleri giderilmediği müddetçe mümkün olmayacaktır. Bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay