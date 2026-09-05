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Ölü bulunan Serhat Kılıç'ın evinden çıkanlar şok etti

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Ölü bulunan Serhat Kılıç'ın evinden çıkanlar şok etti

İstanbul Kağıthane'deki evinde cansız bedeni bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatı, evinde yapılan incelemelerde uyuşturucu maddeye rastlanması üzerine kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti.

#1
Foto - Ölü bulunan Serhat Kılıç'ın evinden çıkanlar şok etti

Kılıç’tan bir süredir haber alamayan arkadaşı durumdan şüphelenerek oyuncunun yaşadığı ikamete gitti. Zile basmasına rağmen yanıt alamayan arkadaşı, kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri girdi.

#2
Foto - Ölü bulunan Serhat Kılıç'ın evinden çıkanlar şok etti

Salonda Kılıç'ı bir koltukta oturur vaziyette hareketsiz bulan arkadaşının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın öldüğü tespit edildi.

#3
Foto - Ölü bulunan Serhat Kılıç'ın evinden çıkanlar şok etti

Olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette gerçekleştirdiği detaylı aramalarda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yapılan ilk fiziki incelemelerde oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi ya da yara izine rastlanmazken, evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

#4
Foto - Ölü bulunan Serhat Kılıç'ın evinden çıkanlar şok etti

Evde bulunan maddeler ve ölüm şekli sebebiyle emniyet güçleri vakayı 'şüpheli ölüm' statüsüne aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, Kılıç’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı devam ediyor.

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