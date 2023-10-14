  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
6
Tekirdağlılar Filistin için sokağa indi

2023-10-14 15:42:48
Tekirdağlılar Filistin için sokağa indi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek gösterisi yaparak İsrail'i lanetledi.

#1
Foto - Tekirdağlılar Filistin için sokağa indi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor.

#2
Foto - Tekirdağlılar Filistin için sokağa indi

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da Filistin'e destek, İsrail'e lanet gösterileri yapıldı.

#3
Foto - Tekirdağlılar Filistin için sokağa indi

Tekirdağ Valilik Meydanında bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Filistin bayrakları ile destek mesajı verirken, diğer yandan İsrail Bayraklarının üstüne kırmızı çarpı işareti koyarak tepkilerini gösterdi.

#4
Foto - Tekirdağlılar Filistin için sokağa indi

Gösterilerde 'Kahrolsun İsrail', 'Kudus onurumuzdur' yazılı pankartları açılırken, İsrail'i lanetleyen çeşitli sloganlar atıldı.

#5
Foto - Tekirdağlılar Filistin için sokağa indi

Gösterilerde 'Bedenen orada olamasak da ruhen oradayız. Aynı acıları paylaşıyoruz' mesajı verildi.

ABD'den skandal açıklama! Tüm dünya buz kesti
Dünya

ABD'den skandal açıklama! Tüm dünya buz kesti

Beyaz Saray, İsrail'in gazetecilerin aracına yaptığı saldırı sonucu 1 gazetecinin öldüğü, 5'inin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı..
Savaşı eleştiren Rus gazeteci zehirlendi mi?
Dünya

Savaşı eleştiren Rus gazeteci zehirlendi mi?

Rus gazeteci Marina Ovsyannikova canlı yayında Rusya - Ukrayna savaşını eleştirdi, ülkesine tepki gösterdi. Ovsyannikova'nın aniden rahatsız..
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne suçüstü
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne suçüstü

Mahkemenin kararını göz ardı ederek Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünü sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukukun yanı sıra insan ve çevre..
Ankara'da hızlı tren raydan çıktı! Yaralılar var
Yerel

Ankara'da hızlı tren raydan çıktı! Yaralılar var

Ankara Valiliği, Mamak-Kayaş’ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren(YHT)Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan..
Camide intihar saldırısı: 7 ölü 15 yaralı
Dünya

Camide intihar saldırısı: 7 ölü 15 yaralı

Afganistan kuzey vilayeti Baghlan’ın şehir merkezinde cuma namazı sırasında bir camide patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kayb..
Canlı yayında büyük gaf: Cem Küçük böyle güldü
Sosyal Medya

Canlı yayında büyük gaf: Cem Küçük böyle güldü

Konuşmacı olduğu programda İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları ele alan Prof. Dr. Sait Yılmaz, yanlışlıkla söylediği argo bir kelimeyle g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23