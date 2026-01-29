  • İSTANBUL
Sinem Somun cinayetinde yeni gelişme: 54 mermiyle pusu kuran katilden skandal mektup! Katil zanlısı 'baş sağlığı' dileyip tehdit savurdu

Trabzon’da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun’u 54 mermiyle pusu kurarak katleden Ali Eren Somun, tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektupla dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Katilin, öldürdüğü eşinin naaşını Trabzon’a kaçırma tehdidi içeren mektubu yeni bir skandala neden oldu.

Sinem Somun cinayetinde yeni gelişme: 54 mermiyle pusu kuran katilden skandal mektup! Katil zanlısı 'baş sağlığı' dileyip tehdit savurdu

Trabzon’da eşini vahşice öldüren Ali Eren Somun, cezaevinden maktulün ailesine gönderildiği mektupta hem "baş sağlığı" diledi hem de "Güneş sönse vazgeçmem, karımı kendi topraklarıma defnedeceğim" diyerek mezar kaçırma tehdidinde bulundu.

Sinem Somun cinayetinde yeni gelişme: 54 mermiyle pusu kuran katilden skandal mektup! Katil zanlısı 'baş sağlığı' dileyip tehdit savurdu

Türkiye, Trabzon’da işlenen vahşi bir kadın cinayetinin ardından gelen kan donduran mektubu konuşuyor. 31 Temmuz 2025’te, kaptanlık hayalleri kuran 2 yıllık eşi Sinem Somun’u (30) eve balkondan sızıp pusu kurarak öldüren Ali Eren Somun, cezaevinden gönderdiği iki sayfalık mektupla bir skandala imza attı.

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in ailesi, cezaevindeki katilden gelen mektupla yeni bir acı daha yaşadı. 30 yaşındaki adam, öldürdüğü eşinin mezarını defnedildiği Giresun'dan Trabzon'a götürmek istediğini 'Başınız sağ olsun' sözleriyle yazdı. Mektuptaki ifadeler adeta 'yok artık' dedirtti. İşte haberin detayları... Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Bu sırada çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşini vurdu. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, kanlar içinde yere yığıldı. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti.

GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ Saldırgan motosikletle kaçarken, Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun kurtarılamadı, ameliyata alınan bekçi tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ORMANDA YAKALANDI Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. İfadesinde "Onunla yüz yüze konuşmak istedim, o istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Yaptığımın farkına sonradan vardım" diyen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY GÜNÜ EVE 54 MERMİYLE GİTMİŞ Tutuklu sanık Ali Eren Somun hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; sanığın, olay günü silah ve üzerinde 54 mermi ile eşinden 3 saat önce eve girip, beklemeye başladığı belirtildi.

MERMİLERLE 'SİNEM' YAZMIŞ Sanığın cep telefonu incelemesinde de olaydan önce mermileri dizerek 'Sinem' yazdığı görsel bulunduğu tespit edildi. Savcılık, iddianamede, sanığın nihai amacının Sinem'i öldürmek olduğunu, sanal medya paylaşımlarının da açıkça ortaya koyduğu öldürme iradesinin, tasarlama, sebat ve koşulsuz karar unsurlarıyla gerçekleştiğine dikkat çekti. 13 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Ali Eren Somun'un, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta; Ali Eren Somun'un, eşinin cenazesinin defnedildiği Giresun'dan alıp, kendi memleketi olan Trabzon'da toprağa vermek istediğini söylediği öğrenildi.

