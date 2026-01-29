Sinem Somun cinayetinde yeni gelişme: 54 mermiyle pusu kuran katilden skandal mektup! Katil zanlısı 'baş sağlığı' dileyip tehdit savurdu

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in ailesi, cezaevindeki katilden gelen mektupla yeni bir acı daha yaşadı. 30 yaşındaki adam, öldürdüğü eşinin mezarını defnedildiği Giresun'dan Trabzon'a götürmek istediğini 'Başınız sağ olsun' sözleriyle yazdı. Mektuptaki ifadeler adeta 'yok artık' dedirtti. İşte haberin detayları... Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Bu sırada çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşini vurdu. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, kanlar içinde yere yığıldı. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti.