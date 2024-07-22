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Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

2024-07-22 15:25:44
Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

#1
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edinilen bilgiye göre, Mürefte Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

#4
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#5
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#6
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#7
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#8
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#9
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#10
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#11
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#12
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#13
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

#14
Foto - Tekirdağ’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İşte bölgeden gelen görüntüler...

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