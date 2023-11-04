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Tekirdağ'da şiddetli lodos

2023-11-04 14:34:06
Tekirdağ'da şiddetli lodos

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor.

#1
Foto - Tekirdağ'da şiddetli lodos

Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ’daki küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekledi.

#2
Foto - Tekirdağ'da şiddetli lodos

Denizlerde uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarında demirledi.

#3
Foto - Tekirdağ'da şiddetli lodos

Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor. Dalgaların etkisiyle kıyılarda denizin aşırı çalkalanmasından dolayı yer yer denizin rengi değişti.

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