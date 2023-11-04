2023-11-04 14:34:06 Tekirdağ'da şiddetli lodos
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor.
Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ’daki küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekledi.
Denizlerde uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarında demirledi.
Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor. Dalgaların etkisiyle kıyılarda denizin aşırı çalkalanmasından dolayı yer yer denizin rengi değişti.
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