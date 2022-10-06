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Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

2022-10-06 16:45:39
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

#1
Foto - Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yayaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yangına, bir helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

#3
Foto - Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

#4
Foto - Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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