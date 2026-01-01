  • İSTANBUL
Sağlık
Tek kullanımlık e-sigaraya savaş açtı: yasak süreci resmen başladı
Tek kullanımlık e-sigaraya savaş açtı: yasak süreci resmen başladı

Almanya, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanması için hazırlıklara başlandığını duyurdu; yasağın kapsamı ve sorumluluğun hangi bakanlıkta olacağı ise henüz netleşmedi.

Çevre Bakanı Carsten Schneider’in yasağa yönelik “güçlü bir eğilimi” bulunduğunu söyledi. Ayrıca Kasım ayında federal hükümetin yayımladığı bir açıklamaya atıfta bulunarak, kabinenin “elektronik tek kullanımlık sigaraların yasaklanması yönünde prensipte anlaşmaya vardığını” hatırlattı. Schneider, “Bu süreç artık gerçekten başlatılmış durumda” dedi. Öte yandan, CDU’lu Sağlık Bakanı Nina Warken’in başında olduğu bakanlıktan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu açıklama, hükümetin Kasım ayında E-sigaraların geri dönüşümüne dair yeni düzenlemeleri Eyaletler Meclisi’nde onayladığı sırada yapılmıştı. Yeni kurallara göre, 1 Temmuz’dan itibaren satıcılar elektronik sigaraları ve tütün ısıtıcı cihazları geri almakla yükümlü olacak.

Bu cihazlarda bulunan lityum iyon piller, evsel atıkla birlikte atıldığında yangın riski oluşturduğu için bu uygulama zorunlu hale getiriliyor.

Alman Çevre Yardımı ise düzenlemenin yetersiz olduğunu savundu. Kuruluş, “Depozito gibi bir teşvik olmadığı sürece tek kullanımlık e-sigaralar büyük ölçüde yanlış şekilde atılmaya devam edecek” açıklamasını yaptı. Örgüt, çevresel zararın önüne geçilmesi için hükümetin duyurduğu yasağın bir an önce yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.

