Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak: Ankara Büyükşehir Belediyesi kara kışta vatandaşı perişan etti

Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!

Zor bir süreç daha geride kalacak! O isim ya gelecek ya gelecek Tüpraş'a... Haydi hayırlısı

Dikkat çeken gelişme yaşanabilir: Fenerbahçe'de Dorgeles Nene için geri dönüş umudu

Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti

Devasa bir teklif! Ünlü oyuncuya teklif üstüne teklif: Rakipleri uykusundan uyandırdı! Artık zamanı geldi

Ülkeyi zengin edecek rezerv! Devasa altın keşfi yapıldı

251 binden fazla eser restore edilerek kültür hayatımıza kazandırıldı! Bakan Ersoy resmen açıkladı!

Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!
Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Asaf Baygül, kış aylarında doğal gaz ve soba kullanımıa bağlı meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Foto - Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Asaf Baygül, kış aylarında doğal gaz ve soba kullanımına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgi verdi. Dr. Baygül, karbonmonoksit gazının vücutta oksijen taşıyan hemoglobine bağlanarak dokulara daha az oksijen geçişine yol açması nedeniyle zehirlenmelerin yaşandığını belirterek, "Hastalarda halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler yapabiliyor. Eğer maruziyetler uzun süre devam ederse bilinç kaybı, koma hatta ve hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor. Doğal gaz zehirlenmelerinin başlıca sebepleri arasında kombi bakımlarının yetersiz yapılması, yetersiz havalandırma ve yanlış montaj olurken soba zehirlenmelerinde ise bacaların tıkalı olması, kömürün tam yanmaması ve özellikle rüzgarlı havalarda ters baca çekişi sebepler arasında. Doğal gaz kullanan vatandaşlarımızın doğal gazlar için kombi bakımlarını yılda en az bir kez yaptırmalarını, soba kullanan vatandaşlarımızın ise bacalarını düzenli aralıklarla temizlemelerini öneriyoruz. Evlerde mümkün olursa karbonmonoksit dedektör cihazları bulundurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Foto - Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!

Dr. Baygül, zehirlenme belirtilerinin aynı ev içinde birçok kişide görülmesi durumunda, soba ve doğal gaz zehirlenmesi için alarm durumu oluşturduğuna da dikkat çekerek, "Kişiler bulunduğu ortamı hemen terk etmeli, açık havaya çıkmalı ve 112 acil servis aranmalıdır.

Foto - Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!

Uyku sırasında olan karbonmonoksit zehirlenmelerinde ise kişinin uykuda bilinç durumu olmadığı için belirtileri fark edemeyecek olmasından dolayı tehlikelidir.

Foto - Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!

Maalesef ölüme kadar gidebilen bir duruma sebep olabilir. Çocuklarda, kronik hastalığı olanlarda, yaşlı bireylerde, altta yatan bir akciğer hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon gibi hastalığı olanlarda belirtiler daha şiddetli olabiliyor. Kişiler 112 aracılığıyla veya kendi ulaşım araçlarıyla acil servise başvurduklarında ilk müdahale olarak oksijen tedavisi acil servislerde verilmektedir. Kan tetkikleri yapılıp, vücutta karbonmonoksit gazından ne kadar etkilendiği bakılıp, bazı durumlarda hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz, oksijen tedavisini de hastalarımıza verebiliyoruz" dedi.

