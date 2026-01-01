  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Ülkeyi zengin edecek rezerv! Devasa altın keşfi yapıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ülkeyi zengin edecek rezerv! Devasa altın keşfi yapıldı

Birçok ülke yeraltı zenginliklerini gün yüzüne çıkarma çalışmaları yürütürken flaş bir gelişme yaşandı. Büyük bir altın rezervine ulaşıldı.

#1
Foto - Ülkeyi zengin edecek rezerv! Devasa altın keşfi yapıldı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çin'in Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’ndan araştırmacılar, eyaletteki Wangu altın sahasının derinliklerinde, potansiyel olarak bin tondan fazla altına sahip devasa bir yeraltı yatağı buldu. Yaklaşık 600 milyar yuan (3.7 trilyon TL) değerindeki bu rekor keşif, on binlerce metrelik sondaj ve karmaşık 3D modelleme çalışmaları sonucunda açığa çıkarıldı.

#2
Foto - Ülkeyi zengin edecek rezerv! Devasa altın keşfi yapıldı

Ancak jeologlar, bu denli büyük rakamların heyecan verici olmasına rağmen dikkatli bir bağlam içinde ele alınması gerektiği konusunda uyardı. Altının net hacminin, daha fazla sondaj, kaya incelemesi ve test yapıldıkça değişebileceği belirtildi.

#3
Foto - Ülkeyi zengin edecek rezerv! Devasa altın keşfi yapıldı

Yapılan resmî açıklamaya göre, 40'tan fazla altın damarı, yaklaşık 2 bin metre derinlikte tespit edildi ve modeller, mineralleşmenin 3 bin metreye kadar devam edebileceğini gösterdi. Bu rakamlar, jeologların "ilk geçiş" adını verdiği aşamayı özetliyor; yani bir yatağın belirsiz bir fikirden test edilebilir bir hedefe dönüştüğü ilk somut adım.

#4
Foto - Ülkeyi zengin edecek rezerv! Devasa altın keşfi yapıldı

Araştırmacılar, buradaki kilit kavramın "cevher tenörü" olduğuna dikkat çekti. Cevher tenörü, madeninin "gram/ton" (g/t) cinsinden kaya içindeki konsantrasyonunu ifade ediyor.

#5
Foto - Ülkeyi zengin edecek rezerv! Devasa altın keşfi yapıldı

Tenör ortalaması ne kadar yüksek olursa, madencilik o kadar verimli ve üretilen ons başına atık kaya miktarı o kadar az oluyor.

