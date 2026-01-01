  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türkiye'de düşen uçakla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

#1
Foto - Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti

Şuhubi, başkent Trablus'taki Başbakanlık Ofisinde, Libya askeri heyetini taşıyan jetin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın son durumu hakkında bir basın açıklaması yaptı.

#2
Foto - Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, jetin düştüğü bilgisi gelir gelmez Başbakan Abdulhamid Dibyebe'nin süreci doğrudan takip ettiğini ve ülkedeki ilgili makamlara Türk makamlarıyla tam koordinasyon içinde çalışmaları talimatı verdiğini aktardı.

#3
Foto - Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti

Türkiye'de jetin düşmesinden itibaren alınan tedbirleri anlatan Şuhubi, soruşturmanın uluslararası teknik heyetlerin katılımıyla devam ettiğini, bir sonuca ulaşılır ulaşılmaz soruşturma neticesini kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

#4
Foto - Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, basın toplantısının ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Şuhubi, soruşturmanın içinde birçok teknik süreç olduğu için ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bir tahminde bulunamadıklarını söyledi.

#5
Foto - Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti

Bu zorlu süreçte Libya'nın yanında durduğu için Türkiye'ye teşekkür eden Şuhubi, "Libya ve Türk makamları arasında en üst düzeyde bir işbirliği var. Bu bağlamda, bu zorlu süreçte Libya Devleti ve Libya halkının yanında durdukları için Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Şuhubi, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Allah'tan rahmet dileyerek sözlerini tamamladı. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'da Haymana yakınlarında düşmüş, 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

