Libya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Zor bir süreçti

Bu zorlu süreçte Libya'nın yanında durduğu için Türkiye'ye teşekkür eden Şuhubi, "Libya ve Türk makamları arasında en üst düzeyde bir işbirliği var. Bu bağlamda, bu zorlu süreçte Libya Devleti ve Libya halkının yanında durdukları için Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Şuhubi, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Allah'tan rahmet dileyerek sözlerini tamamladı. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'da Haymana yakınlarında düşmüş, 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.