Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Doğu Karadeniz'de 'Drakula' olarak adlandırılan antenli böceğin ardından yeni bir tehlike kendini göstermeye başladı. Günde yaklaşık 30 kilometre yol katederek bitkileri 20 günde kuruttuğu belirlenen canlının Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdiği belirtildi. Bölgede son yıllarda büyük tehlike oluşturan bu böcek, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Samsun'da da endişeye yol açtı. Hızla çoğalan canlı türü sınırımıza dayandı, her yeri istila edecek. Ayrıntılar haberimizde...