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Yaşam
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Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

2022-11-03 14:04:48
Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Doğu Karadeniz'de 'Drakula' olarak adlandırılan antenli böceğin ardından yeni bir tehlike kendini göstermeye başladı. Günde yaklaşık 30 kilometre yol katederek bitkileri 20 günde kuruttuğu belirlenen canlının Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdiği belirtildi. Bölgede son yıllarda büyük tehlike oluşturan bu böcek, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Samsun'da da endişeye yol açtı. Hızla çoğalan canlı türü sınırımıza dayandı, her yeri istila edecek. Ayrıntılar haberimizde...

#1
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da büyük sorunlara yol açan, tarım arazilerini ise perişan eden böcekle ilgili ürküten bir haber geldi.

#2
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Türkiye'de son dönemde özellikle Karadeniz'de çok sıklıkla görülen kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi.

#3
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.

#4
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor. Tarım yetkilileri sınırımıza dayanıp istila korkusu salan böceğe karşı harekete geçti.

#5
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

KÖKÜNÜ 20 GÜNDE KURUTUYOR Günde yaklaşık 30 kilometre yol katederek tarım ürünlerini 20 günde kuruttuğu belirlenen kokarca böceğinin hızla çoğalarak sınıra dayandığı belirtildi.

#6
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

EVLERİ BASIYOR HAYATLARI ZORLAŞTIRIYOR Ürünleri perişan eden böceğin, evleri bastığı ve hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor.

#7
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Bölgede son yıllarda büyük tehlike oluşturan bu böcek, illerimizde telaşlı bir bekleyişe yol açtığı öğrenildi.

#8
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

ARTVİN'DE GÖRÜLDÜ Daha önce böcekten zarar gören Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı.

#9
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Artvin’in Camili (Macahel) köyünde ise vatandaşın başı son günlerde kokarca böceğiyle dertte.

#10
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

GÜRCİSTAN'DAN SINIRA DAYANDI Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem kokusuyla hem de görüntüsüyle insanları tedirgin ediyor.

#11
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Ülkemizde daha önce çok az rastlanan ancak son yıllarda yeniden artış gösteren kokarca böceği sürü halinde geziyor. Bİr eve girdiği zaman bir daha çıkmıyor.

#12
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

KORNEA İLTİHABI VAKASI VAR Böceğin şu ana kadar insana zarar vermediği görüldü ancak bazı bölgelerde kornea iltihaplanmasına yol açtığına dair vakalar bildirildi.

#13
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KARADENİZ BÖLGESİNDE Kokarca böceğinin Gürcistan sınırına dayanmasının ardından Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı.

#14
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.

#15
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Bu böceklerin zararsız olduğu belirtilse de yaydıkları koku nedeniyle alerjiye neden olabiliyor.

#16
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Kokarca böceklerinin özellikleri neler? Bu türün en önemli özelliği, sokucu, emici ağız yapısına sahip olması. Böylelikle besleneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi kayıplara sebep olabiliyor.

#17
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Özellikle Eylül sonu Ekim başı, havaların soğumaya başladığı dönemde yer arıyor. Binalardaki ısı değişimleri onları cezbediyor ve oralara gidebiliyor. Özellikle binalar daha korunaklı, evlerin içi, çatı altları, kapı arkaları, kitaplık arkaları çok ciddi saklanabileceği yerler.

#18
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Oldukça büyük bir tür, uçarken çıkardığı ses, ayrıca dokunulduğunda ve ezildiğinde kötü bir koku yayması insanlar için hoş karşılanmıyor.

#19
Foto - Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

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