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Tehlike kapıda Ekrem uykuda

2023-08-20 10:04:38
Tehlike kapıda Ekrem uykuda

Mega kent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü.

#1
Foto - Tehlike kapıda Ekrem uykuda

Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.

#2
Foto - Tehlike kapıda Ekrem uykuda

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre,

#3
Foto - Tehlike kapıda Ekrem uykuda

Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96'yı gördü.

#4
Foto - Tehlike kapıda Ekrem uykuda

Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi.

#5
Foto - Tehlike kapıda Ekrem uykuda

Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü. Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

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