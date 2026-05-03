“Tehlike çanları çalıyor” diyerek duyurdular! Türkiye’nin yeni deniz doktrini Yunanistan’ı titretti! İşte Atina’yı korkutan “stratejik felç”

Yunanistan’ın önde gelen medya kuruluşları, Türkiye’nin nükleer denizaltıdan yerli uçak gemisine uzanan dev projelerini analiz ederek Ege ve Doğu Akdeniz’de dengelerin geri dönülemez şekilde değiştiğini yazdı. TCG Anadolu ve dünyanın ilk SİHA gemisi konseptinin bölgede eşsiz bir üstünlük kurduğu vurgulanırken, Atina’nın bu "durdurulamaz dönüşüm" karşısında stratejik bir felç yaşadığı ifade edildi. Analizlerde, Türkiye’nin tam kapsamlı bir "savaş ekosistemi" kurduğu ve bu durumun önümüzdeki on yıllarda Yunanistan için en büyük varoluşsal tehdit haline geleceği uyarısı yapıldı.