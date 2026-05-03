Yaşam
Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor

Hava sıcaklığının da, Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor

Yağışların İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor

Rüzgarın da, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu da belirtildi. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

