  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya orduları kuyruğa girdi! Brezilya’nın savaş uçağı Türk “akıllı kiti” ile vuruyor Neden Japonya’da kimse şişman değil? O küçük Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu Silahı atmak işe yaramadı! Polisler kıskıvrak yakaladı! İran savaşının ilk kurbanı ABD'li hava şirketi oldu: Spirit Airlines bir gecede iflas etti İsrail’in oyununu İstanbul’da ifşa etti: “Türkiye’ye bakın ve utanın, yazıklar olsun” ABD devinden şok karar: 10 bin kişiyi işten çıkartacak! Zorlu Holding'le ilgili gündeme oturan iddia: Orayı satıyorlar Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip “Tek ortağımız Türkiye” dediler Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip "Tek ortağımız Türkiye" dediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip “Tek ortağımız Türkiye” dediler

Yunanistan ile Ukrayna arasında yürütülen insansız deniz aracı görüşmeleri, Kiev’in Türkiye’yi stratejik olarak daha üstün bir ortak görmesi nedeniyle çıkmaza girdi. Yunan basınında geniş yankı uyandıran krizin temelinde, Ukrayna'nın Türkiye ile olan hassas dengeleri koruma isteği ve Türk savunma sanayiine duyduğu güvenin yattığı belirtiliyor. Atina’nın ortak üretim hayallerini suya düşüren bu gelişme, Türkiye’nin Karadeniz ve Ege’deki artan askeri nüfuzunun diplomatik bir zaferi olarak yorumlanıyor.

#1
Foto - Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip "Tek ortağımız Türkiye" dediler

Türkiye'nin savunma sanayiinin uluslararası arenada değer görmesi Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Havada, denizde ve karada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine onlarca teknolojik silah girmesi, birçok silahın yabancı ülkelere ithalatının başlaması, Yunan kamuoyunda endişe ile takip ediliyor.

#2
Foto - Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip "Tek ortağımız Türkiye" dediler

Özellikle Ege'deki sorunlar üzerinden hava ve denizde Türkiye'nin etkinliğine yetişmek için bir dizi atılım için harekete geçen Yunan yönetimi, Ukrayna'nın kapısını çaldı.

#3
Foto - Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip "Tek ortağımız Türkiye" dediler

Rusya ile savaşında özellikle drone ve insansız deniz aracı konusunda önemli gelişim kaydeden Ukrayna ile ortak üretim bahanesi ile insansız deniz aracı edinmek isteyen Yunanistan'ın karşısına yine Türkiye çıktı. Ukrayna ile yapılan son görüşmede, anlaşma konusunda derin anlaşmazlıklar yaşandı.

#4
Foto - Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip "Tek ortağımız Türkiye" dediler

Ekathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan, Ukrayna'nın, teslim edeceği insansız deniz araçlarının bir savaş durumunda kullanımında söz sahibi olma talebini kabul etmedi. Gazete, görüşmeleri çıkmaza sürükleyen talebin nedenini ise Türkiye olarak gösterdi.

#5
Foto - Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip "Tek ortağımız Türkiye" dediler

Söz konusu haberde, "Ukrayna'nın bu konudaki tutumuna dair kamuoyuna açık bir açıklama yapılmamış olsa da, meselenin Kiev'in Türkiye ile korumaya çalıştığı dengeyle bağlantılı olduğu yaygın olarak düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

#6
Foto - Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip "Tek ortağımız Türkiye" dediler

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında etkinliğine dikkat çekilen haberde, Ukrayna'nın Yunanistan'a nazaran Türkiye'nin daha tercih edilebilir bir ortak olarak görüldüğünün altı çizildi.

#7
Foto - Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip "Tek ortağımız Türkiye" dediler

Haberde bu kapsamda şu ifadelere yer verildi: “Karadeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip NATO üyesi ve Montreux Sözleşmesi uyarınca daimi deniz varlığı haklarına sahip olan Türkiye, Kiev tarafından tercih edilen bir ortak olarak görülüyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Parada anlasamamislar..
TÜM YORUMLARA GİT
Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç
Ekonomi

Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç

Hükümetin fahiş fiyatla mücadelesini hedef alan CHP’nin gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu, tavuk ve süt fiyatlarındaki artışları meşrulaşt..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu'nu açıkladı. Nüfus oranlarındaki düşüşü "tedbir alınması gerek..
Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!
Gündem

Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!

İran’da, bölgedeki savaşın yıkıcı izlerini silmeye çalışan askeri birliklerden acı haber geldi. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar..
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf
Gündem

CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf

Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına V..
Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi
Dünya

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Ürdün ordusu, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen noktalara hava saldırısı düzenlediği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23