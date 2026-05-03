Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip “Tek ortağımız Türkiye” dediler

Yunanistan ile Ukrayna arasında yürütülen insansız deniz aracı görüşmeleri, Kiev’in Türkiye’yi stratejik olarak daha üstün bir ortak görmesi nedeniyle çıkmaza girdi. Yunan basınında geniş yankı uyandıran krizin temelinde, Ukrayna'nın Türkiye ile olan hassas dengeleri koruma isteği ve Türk savunma sanayiine duyduğu güvenin yattığı belirtiliyor. Atina’nın ortak üretim hayallerini suya düşüren bu gelişme, Türkiye’nin Karadeniz ve Ege’deki artan askeri nüfuzunun diplomatik bir zaferi olarak yorumlanıyor.