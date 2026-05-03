  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya orduları kuyruğa girdi! Brezilya’nın savaş uçağı Türk “akıllı kiti” ile vuruyor Neden Japonya’da kimse şişman değil? O küçük Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu Silahı atmak işe yaramadı! Polisler kıskıvrak yakaladı! İran savaşının ilk kurbanı ABD'li hava şirketi oldu: Spirit Airlines bir gecede iflas etti İsrail’in oyununu İstanbul’da ifşa etti: “Türkiye’ye bakın ve utanın, yazıklar olsun” ABD devinden şok karar: 10 bin kişiyi işten çıkartacak! Zorlu Holding'le ilgili gündeme oturan iddia: Orayı satıyorlar Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip “Tek ortağımız Türkiye” dediler Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
A101’e geçen CarrefourSA’da çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

A101’e geçen CarrefourSA’da çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye perakende sektörünün en büyük el değiştirmelerinden biri olan CarrefourSA’nın A101’e (Yeni Mağazacılık A.Ş.) devri sürerken, şirketin 2026 yılı ilk çeyrek bilançosu şok etkisi yarattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre şirket, yılın ilk üç ayında 1,75 milyar TL net zarar açıklarken, birikmiş geçmiş yıl zararlarının 32 milyar TL’yi aştığı görüldü. Toplam özkaynakları eksi 2,97 milyar TL’ye gerileyen dev market zincirinin mali tablosundaki bu derin kriz, perakende dünyasında geniş yankı uyandırdı.

1
#1
Foto - A101’e geçen CarrefourSA’da çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye perakende sektöründe tarihi bir hisse devri gerçekleşiyor. Uzun yıllardır sektörün en önemli oyuncularından biri olan CarrefourSA'nın çoğunluk hisseleri A101 markasını bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye geçiyor.

#2
Foto - A101’e geçen CarrefourSA’da çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle devir işlemi resmileşirken, CarrefourSA'nın aynı döneme denk gelen 1 Ocak - 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan finansal raporu da yayımlandı. Satış masasındaki dev marketin, yılın ilk çeyreğini ciddi bir zarar ile kapattığı görüldü.

#3
Foto - A101’e geçen CarrefourSA’da çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Şirketin el değiştirdiği bu kritik süreçte 2026 yılı ilk çeyrek bilançosu yayımlandı. Rapora göre CarrefourSA'nın 2026 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin net dönem zararı yaklaşık 1.75 milyar TL (1.749.407 bin TL) olarak gerçekleşti.

#4
Foto - A101’e geçen CarrefourSA’da çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Şirketin mali tablosunda biriken rakamlar da dikkat çekici boyutlara ulaştı: - Cari dönem zararıyla birlikte şirketin birikmiş geçmiş yıl zararları toplamda yaklaşık 32.1 milyar TL seviyesine ulaştı. - 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla şirketin toplam özkaynakları ise negatif yönde eksi 2.97 milyar TL olarak kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Karanlık

A101 zararı halleder çok basit gıdada Türkiye'de denetleme yok birkaç ürüne zam yaparsa zarar kapanır. Bakan da Hal yasasını çıkarabilir çok kızgın ????
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç
Ekonomi

Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç

Hükümetin fahiş fiyatla mücadelesini hedef alan CHP’nin gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu, tavuk ve süt fiyatlarındaki artışları meşrulaşt..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu'nu açıkladı. Nüfus oranlarındaki düşüşü "tedbir alınması gerek..
Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!
Gündem

Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!

İran’da, bölgedeki savaşın yıkıcı izlerini silmeye çalışan askeri birliklerden acı haber geldi. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar..
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf
Gündem

CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf

Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına V..
Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi
Dünya

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Ürdün ordusu, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen noktalara hava saldırısı düzenlediği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23