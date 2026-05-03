A101’e geçen CarrefourSA’da çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye perakende sektörünün en büyük el değiştirmelerinden biri olan CarrefourSA’nın A101’e (Yeni Mağazacılık A.Ş.) devri sürerken, şirketin 2026 yılı ilk çeyrek bilançosu şok etkisi yarattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre şirket, yılın ilk üç ayında 1,75 milyar TL net zarar açıklarken, birikmiş geçmiş yıl zararlarının 32 milyar TL’yi aştığı görüldü. Toplam özkaynakları eksi 2,97 milyar TL’ye gerileyen dev market zincirinin mali tablosundaki bu derin kriz, perakende dünyasında geniş yankı uyandırdı.