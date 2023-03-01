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Hayat-Aktüel
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TDV deprem bölgelerinde lojistik merkezleriyle yaraları sarıyor

2023-03-01 14:11:31
TDV deprem bölgelerinde lojistik merkezleriyle yaraları sarıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, afet bölgelerinde kurduğu 8 adet depo ve lojistik merkezlerinde görevli ve gönüllülerce tasnif edilen yardım malzemelerini depremzedelere hızla ulaştırıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli büyük depremin hemen ardından 7 bölgede depo ve lojistik merkezleri kurdu. Ayrıca Vakıf depremin etkilemediği 71 ilde bulunan şubelerini yardım toplama merkezi olarak kullanıyor. Yardımlar dikkatle tasnif ediliyor Türkiye’nin dört bir yanından tır ve kamyonetlerle gönderilen insani yardım malzemeleri Kahramanmaraş, Adana, Hatay Antakya/ Reyhanlı, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep’teki depo ile lojistik merkezlerinde toplanıyor. Söz konusu lojistik merkezlere gelen insani yardım malzemeleri, görevli ve gönüllülerin yardımıyla tasnif edildikten sonra ihtiyaç duyulan bölgelere araçlarla köylere varıncaya kadar ulaştırılmaya çalışılıyor. Depo ve lojistik merkezlerinde yardım malzemelerinin tasnifi yapılması ile ürünlerin zayi olması önleniyor. Tasnif işlemleri sırasında yardım kolilerinden duygulandıran notlar ve paralar çıkıyor. Çoğunluğu çocuklar tarafından kaleme alınan “Geçmiş olsun, sizi çok seviyorum” yazılı resimli notlar görenleri duygulandırıyor.

#1
Foto - TDV deprem bölgelerinde lojistik merkezleriyle yaraları sarıyor

Lojistik merkezlerde yoğun mesai Kahramanmaraş’taki lojistik merkezinde görevli İsa Yılmaz, ülkenin dört bir yanından gelen yardım malzemelerini görevli ve gönüllülerle el ele vererek tasnif edip depremzedelere ulaştırdıklarını söyledi. Yılmaz, “Kahramanmaraş’taki depremzede kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ayni yardımlarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Buradan günlük olarak tırlarımız geliyor, biz de muhtelif yerlerden gelen malzemeleri, tırlardan indiriyoruz. İmamlarımız bize ihtiyaç listesi gönderiyor, bizler de o listeyi hazırlayarak kolilerimizi hazırlıyoruz, ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. En ücra köşedeki yerlere kadar ulaşıyoruz” dedi.

#2
Foto - TDV deprem bölgelerinde lojistik merkezleriyle yaraları sarıyor

“En ücra köşeye dahi yardımlar ulaştırılıyor” Cuma Akçakaya ise 24 saat esasıyla depo ve lojistik merkezlerinde çalışmaların sürdürdüğünü kaydederek şunları aktardı: “Depremin ilk gününden itibaren sahadayız, depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımız da var, hasarlı evleri olan arkadaşlarımız da var. Buna rağmen bizler Diyanet ekipleri olarak bütün hemşerilerimizin yanındayız. Elimizden geldiği kadar gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve herkesin ihtiyacına koşuyoruz. Karın, soğuğun, çamurun olduğu hiçbir gıdanın gitmediği yerlere biz Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yardımlarımızı ulaştırdık. Oradaki insanların dualarını aldık. Hepsi Diyanet’ten razı olduklarını bizlere ifade ettiler. Hepsi Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza teşekkür ettiler."

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