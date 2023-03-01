TDV deprem bölgelerinde lojistik merkezleriyle yaraları sarıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, afet bölgelerinde kurduğu 8 adet depo ve lojistik merkezlerinde görevli ve gönüllülerce tasnif edilen yardım malzemelerini depremzedelere hızla ulaştırıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli büyük depremin hemen ardından 7 bölgede depo ve lojistik merkezleri kurdu. Ayrıca Vakıf depremin etkilemediği 71 ilde bulunan şubelerini yardım toplama merkezi olarak kullanıyor. Yardımlar dikkatle tasnif ediliyor Türkiye’nin dört bir yanından tır ve kamyonetlerle gönderilen insani yardım malzemeleri Kahramanmaraş, Adana, Hatay Antakya/ Reyhanlı, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep’teki depo ile lojistik merkezlerinde toplanıyor. Söz konusu lojistik merkezlere gelen insani yardım malzemeleri, görevli ve gönüllülerin yardımıyla tasnif edildikten sonra ihtiyaç duyulan bölgelere araçlarla köylere varıncaya kadar ulaştırılmaya çalışılıyor. Depo ve lojistik merkezlerinde yardım malzemelerinin tasnifi yapılması ile ürünlerin zayi olması önleniyor. Tasnif işlemleri sırasında yardım kolilerinden duygulandıran notlar ve paralar çıkıyor. Çoğunluğu çocuklar tarafından kaleme alınan “Geçmiş olsun, sizi çok seviyorum” yazılı resimli notlar görenleri duygulandırıyor.