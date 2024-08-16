TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası bugün yeni bir veri yayımladı. Bu veri, Ocak'ta ne kadar memur ve emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar için önemli olan ağustos ayı enflasyon beklentileriydi. Peki enflasyon piyasanın beklediği gibi gerçekleşirse emekli maaşı için zam oranı ne kadar olur? İşte yeni emekli ve memur zammı ile birlikte tüm merak edilenler...