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TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

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Ekonomi
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TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

2024-08-16 17:16:33
TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası bugün yeni bir veri yayımladı. Bu veri, Ocak'ta ne kadar memur ve emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar için önemli olan ağustos ayı enflasyon beklentileriydi. Peki enflasyon piyasanın beklediği gibi gerçekleşirse emekli maaşı için zam oranı ne kadar olur? İşte yeni emekli ve memur zammı ile birlikte tüm merak edilenler...

1
#1
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Yılda 2 kez zam alan emekli ve memur maaşı Ocak 2025'te tekrar artacak. Merkez Bankası emekli ve memur zammı için belirleyici olan yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının ardından bugün de piyasanın enflasyon beklentilerini kamuoyuna duyurdu. Peki piyasanın beklentisi gerçekleşirse memur ve emekli zammı ne kadar olur? İşte detaylar...

#2
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ORAN ARTTI Merkez Bankası yıl sonunda yüzde 38 enflasyon beklerken yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 43.31 çıktı. Böylece memur ve emekli maaşı için yeni zam oranı yükseldi. İşte emekli maaşı ve memur zammı için yeni oranlar…

#3
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI? Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.

#4
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ARTIŞ ORANI RAPORA GÖRE YÜZDE 10.65 Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emekli maaşı için yeni artış oranını verecek.

#5
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

EMEKLİ ZAMMI İÇİN ORAN DEĞİŞTİ Merkez Bankası enflasyon raporunun ardından Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni de yayımladı. Ankette yıl sonunda enflasyonun yüzde 43.31 olacağı tahmin edildi. Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahminine göre bu tahmin 5 puandan fazla çıkmış oldu. Buna göre de daha önce yüzde 10,65 hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 14.89'a yükseldi.

#6
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAM ALACAK? Bu yeni hesaba göre SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için enflasyon artışı yüzde 14.89 olacak. Refah payı ya da başka ilaveler olmaz ise SSK ev Bağ-Kur emeklileri anket tahminine göre bu oranda maaş artışı alacak. Memur maaşı ise yüzde 6 oranındaki toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 11.85 oranında zam almış olacak.

#7
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Emeklilerin kesin zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile kesinleşecek. Böylece son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak ve bu SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı olacak. Yine enflasyon oranı memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını ortaya koyacak. Bunların dışında taban maaş artışı ya da refah payı verilip verilmeyeceği konusu da bu tarihte netlik kazanmış olacak.

#8
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

#9
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU? Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.

#10
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73'lük zam oranı sonrası 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.

#11
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

DUL VE YETİMİN ALACAĞI DA ARTTI En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı rakamlar da arttı.

#12
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Buna göre; hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 9 bin 375 TL,

#13
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 6 bin 250 TL,

#14
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 3 bin 125 TL oldu.

#15
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

NOT: Hissesi oranında aldığı maaş bu rakamlardan yüksek ise dul ve yetim, yüksek olan ödemeyi alacak.

#16
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR? Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

#17
Foto - TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

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