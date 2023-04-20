TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

TCG Anadolu'nun üzerinde yakın hava savunma ve deniz üstü hedefleri için 5 adet Aselsan 25mm top, 2 adet CIWS Phalanx ve RIM 116 RAM bulunuyor. Ancak TCG Anadolu, bunların dışında silah sistemlerine sahip değil. TCG Anadolu, açık denizlerde büyüklüğü ile kolay hedef olacağı için göreve tek başına çıkmayacak. TCG Anadolu'ya, çıkacağı görevin niteliğine göre iki firkateyn, hücümbot, denizaltılar ile SİHA ve savaş uçakları koruma sağlayacak. TCG Anadolu'nun taşıyacağı SİHA ile SİDA'lar da gerektiğinde koruma maksatlı görev yapacak. PİRİ-KATS, hizmete girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük platformu olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun liman ve seyir durumunda tehdit tespiti ve takibi için en önemli sistemlerinden birini oluşturacak.