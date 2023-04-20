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Teknoloji-Bilişim
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TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

2023-04-20 08:13:27
TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'ya açık denizlere açıldığında; 2 firkateyn, hücümbot, denizaltı ve savaş uçaklarından oluşan bir koruma filosu eşlik edecek.

#1
Foto - TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

TCG Anadolu'nun gözü olarak nitelendirilen Aselsan üretimi Piri Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin (KATS) testleri, 2 F-16 savaş uçağı ile yapıldı. Piri Kats, Aselsan tarafından "Donanmamızın kıymetli harp ve destek gemileri için her tip tehdidin tespit edilerek takip altına alınması amacıyla geliştirilmiş, aralıksız koruma sağlayan yüksek performanslı bir kızılötesi arama ve takip sistemi" olarak tanımlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda Aselsan'ın geliştirdiği Piri Kats sistemi, TCG Anadolu'nun yanı sıra envanterdeki bazı firkateynler ile MİLGEM projesi çerçevesinde üretilecek firkateynlerde de kullanılacak. Piri Kats sistemi, amiral gemisinin liman ve seyir durumunda tehdit tespiti ve takibi için en önemli sistemlerinden birini oluşturuyor.

#2
Foto - TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

Orta dalga (MW) ve uzun dalga (LW) olmak üzere dünyada çift bantta çalışan ilk kızılötesi arama ve takip sistemi olan Piri Kats, deniz platformlarına 360 derece farkındalık sağlanması amacıyla geliştirildi. Piri Kats sisteminin bazı özellikleri şöyle: Pasif Olarak Arama ve Takip Hava/Deniz Araçlarını ve Füzeleri Tespit ve Takip Çok Sayıda Hedefin Eşzamanlı Tespit ve Takibi Sürekli Bakan Sensörler Dönen Sistemlere Göre Yüksek Görüntü Yenileme Hızı Takip Bildirimi için Daha Kısa Süre Daha Uzun Takip Bildirimi Menzili Karşı Tedbirler için Daha Uzun Süre Dönen Sistemlerin Aksine Kör Bölge Oluşmaz Daha Yüksek İrtifadaki Tehditleri Tespit ve Takip Kabiliyeti Maskeleme Bölgesi Tanımlama Yeteneği

#3
Foto - TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

TCG Anadolu'nun üzerinde yakın hava savunma ve deniz üstü hedefleri için 5 adet Aselsan 25mm top, 2 adet CIWS Phalanx ve RIM 116 RAM bulunuyor. Ancak TCG Anadolu, bunların dışında silah sistemlerine sahip değil. TCG Anadolu, açık denizlerde büyüklüğü ile kolay hedef olacağı için göreve tek başına çıkmayacak. TCG Anadolu'ya, çıkacağı görevin niteliğine göre iki firkateyn, hücümbot, denizaltılar ile SİHA ve savaş uçakları koruma sağlayacak. TCG Anadolu'nun taşıyacağı SİHA ile SİDA'lar da gerektiğinde koruma maksatlı görev yapacak. PİRİ-KATS, hizmete girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük platformu olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun liman ve seyir durumunda tehdit tespiti ve takibi için en önemli sistemlerinden birini oluşturacak.

#4
Foto - TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

PİRİ-KATS, deniz platformları için pasif olarak hava ve deniz araçlarını ve füzeleri tespit ve takip etmek amacıyla yüksek performanslı bir kızılötesi arama takip sistemi olarak geliştirildi. Sistem, sürekli bakan sensörleri sayesinde tehditlere karşı aralıksız koruma sağlıyor. PİRİ-KATS, eşzamanlı Çift-Band IR Görüntüleme özelliği sayesinde her hava ve tüm ışık koşullarında, büyük yükseliş görüş alanıyla da tüm tehditlere karşı tam koruma ve uyarı sistemi görevi görüyor.Orta dalga (MW) ve uzun dalga (LW) olmak üzere dünyada çift bantta çalışan ilk kızılötesi arama ve takip sistemi olan PİRİ-KATS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları göz önüne alınarak, deniz platformlarına 360 derece farkındalık sağlanması amacıyla geliştirildi ve savaş yönetim sistemine tam uyumlu bir tespit ve takip sistemi olarak görev yapacak.

#5
Foto - TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

PİRİ-KATS, 120 derecelik görüntünün dış pencereler yardımıyla toplanıp, optik yollar yardımıyla detektöre ulaştırıldığı Sensör Birimi, bu birimin en zorlu deniz koşullarında bile tespit ve takip yapabilmesi için kullanılan Stabilizasyon Birimi ve sayısal hale çevrilen görüntünün işlendiği tespit ve takip işlevlerinin yerine getirildiği Elektronik Birim olmak üzere 3 ana birimden oluşuyor. Gemiye yerleştirilen 3 sensörle 360 derece kapsama sağlayan sistem, panoramik olarak yarattığı görüntüyle farklı deniz koşullarında kullanıcıya pasif şekilde tespit ve takip imkanı veriyor. 5 binden fazla alt malzemeden oluşan sistem, özgün ve yerli optik tasarımı, aynı anda 150 hedefi takip edebilme gibi yetenekleriyle ASELSAN'ın sahip olduğu teknolojiler ve sunduğu ürünler açısından özel bir önem taşıyor.

#6
Foto - TCG Anadolu'ya açık denizlerde milli koruma kalkanı

Sistem, entegrasyon, devreye alma, liman ve deniz kabul testlerinin tamamlanmasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi planlanan TCG Anadolu ile envantere kazandırılacak. PİRİ-KATS'ın Barbaros Sınıfı Firkateynlerin Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi ve İ-Sınıfı Firkateyn (MİLGEM-5) Projesi kapsamında da teslimi planlanıyor.

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